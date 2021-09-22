Grip aşısı kimler olabilir grip aşısının yan etkileri var mı

Hem havaların giderek soğuması hem de koronavirüs vakalarının artmasının ardından grip aşısı tekrar gündeme geldi. Peki eczanelere gelen 2021 grip aşısı fiyatı kaç para oldu, kimler grip aşısı olacak? Grip aşısı sorgulaması nasıl yapılır?

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Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından ve artan koronavirüs vakalarından sonra grip aşısı yeniden gündeme geldi. SGK kapsamında olan grip aşısı eczanelerden ücret ödeyerek satın alınacak. 2021 yılında grip aşısı fiyatı 85 lira 12 kuruş oldu. Peki grip aşısı kimler olabilir, kimler grip aşısı olamaz, grip aşısı süresi kaç aydır?

2021 grip aşısı ne kadar: SGK kapsamında yer almayan grip aşısı Eylül ayı itibarıyla eczanelere gelmeye başladı. Eczanelerden ücretli olarak satışı yapılacak olan grip aşısının bu seneki fiyatı 85 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Grip aşısı ne zaman olunur, süresi ne kadar: Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer.

Kimler grip aşısı olamaz: Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara, daha önce herhangi bir mevsimsel influenza aşısı ile ciddi (hayatı tehdit eden) alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır.

Grip aşısının yan etkileri var mı, neler görülür: Grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.

Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1’in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir.

Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.

Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz.

Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir.