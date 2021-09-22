BIST 1.393
DOLAR 8,65
EURO 10,16
ALTIN 494,29
HABER /  SAĞLIK
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Grip aşısı kimler olabilir grip aşısının yan etkileri var mı

ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
Grip aşısı kimler olabilir grip aşısının yan etkileri var mı

Hem havaların giderek soğuması hem de koronavirüs vakalarının artmasının ardından grip aşısı tekrar gündeme geldi. Peki eczanelere gelen 2021 grip aşısı fiyatı kaç para oldu, kimler grip aşısı olacak? Grip aşısı sorgulaması nasıl yapılır?

Abone ol

Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından ve artan koronavirüs vakalarından sonra grip aşısı yeniden gündeme geldi. SGK kapsamında olan grip aşısı eczanelerden ücret ödeyerek satın alınacak. 2021 yılında grip aşısı fiyatı 85 lira 12 kuruş oldu. Peki grip aşısı kimler olabilir, kimler grip aşısı olamaz, grip aşısı süresi kaç aydır? 

2021 grip aşısı ne kadar: SGK kapsamında yer almayan grip aşısı Eylül ayı itibarıyla eczanelere gelmeye başladı. Eczanelerden ücretli olarak satışı yapılacak olan grip aşısının bu seneki fiyatı 85 lira 12 kuruş olarak belirlendi.

Grip aşısı ne zaman olunur, süresi ne kadar: Aşının koruyucu etkisi, aşı yapıldıktan iki hafta sonra başlayacağı için aşının en uygun zamanı, gribin sık görülmeye başladığı dönemden hemen öncesidir. Ekim ve Kasım ayları grip aşısının yapılma zamanı olarak tercih edilmelidir. Aşılanmayanlar kişiler ise mart ayının sonuna kadar aşılanabilir. Aşının koruyuculuğu yaklaşık 6-8 ay sürer.

Kimler grip aşısı olamaz:  Grip aşısı 6 aylıktan küçük çocuklara, hamileliğinin ilk 3 ayının içinde bulunanlara ve ciddi yumurta alerjisi ya da aşı içeriğinde bulunan herhangi bir maddeye karşı ciddi alerji öyküsü olanlara, daha önce herhangi bir mevsimsel influenza aşısı ile ciddi (hayatı tehdit eden) alerji öyküsü olanlara uygulanmamalıdır.

Grip aşısının yan etkileri var mı, neler görülür: Grip aşısı sonrası %15-20 oranında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, şişlik oluşabilir.

Tüm vücudu etkileyen yan etkiler ise son derece nadirdir (%1’in altında) ve ateş, halsizlik, kas ağrısı gibi yan etkiler (eğer görülürse) aşıdan 6-12 saat sonra başlamakta ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçmektedir.

Her biyolojik üründe olduğu gibi grip aşısı uygulanmasından sonra da alerjik reaksiyon görülebilir.

Grip aşısı sonrası grip hastalığının görülmesi genellikle tesadüfen olabilir. Grip aşısı teknik olarak inaktive yani ölü bir virüs aşısı olduğundan vücuda canlı virüs verilmediğinden aşıya bağlı grip hastalığı oluşamaz.

Aşıların her zaman tam teşekküllü sağlık merkezlerinde veya hekim kontrolünde uygulanması önerilir.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da sokakta yürürken bir anda yere yığılıp hayatını kaybetti
Antalya'da sokakta yürürken bir anda yere yığılıp hayatını kaybetti
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Bakan Adil Karaismailoğlu açıkladı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu
Bakan Adil Karaismailoğlu açıkladı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu
Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunmuştu! Esra Hankulu davasında yeni gelişme! Sonuç çıktı
Ümitcan Uygun'la kaldığı evde ölü bulunmuştu! Esra Hankulu davasında yeni gelişme! Sonuç çıktı
İYİ Parti'de Horasan teşkilatında istifa depremi! Tamamı AK Parti'ye geçti
İYİ Parti'de Horasan teşkilatında istifa depremi! Tamamı AK Parti'ye geçti
Muğla'da bu çiçeği koparmanın cezası cezası 80 bin TL! Hayatımda ilk kez gördüm
Muğla'da bu çiçeği koparmanın cezası cezası 80 bin TL! Hayatımda ilk kez gördüm
Temel Karamollaoğlu 'endişeli muhafazakarlar' tartışmasına girdi Kazanımlar kaybedilir mi?
Temel Karamollaoğlu 'endişeli muhafazakarlar' tartışmasına girdi Kazanımlar kaybedilir mi?
Konya'da 2 büyük acıda cezaya indirim! Son sözü bakın ne oldu
Konya'da 2 büyük acıda cezaya indirim! Son sözü bakın ne oldu
Grip aşısı ile koronavirüs aşısı aynı anda yapılabilir mi? Grip salgını geliyor buna dikkat!
Grip aşısı ile koronavirüs aşısı aynı anda yapılabilir mi? Grip salgını geliyor buna dikkat!
Ali Babacan'dan ekonomi çıkışı: Ekonomiyi bana verseler reddederim
Ali Babacan'dan ekonomi çıkışı: Ekonomiyi bana verseler reddederim