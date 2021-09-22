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İstanbul'daki araç sayısı 22 ilin toplam nüfusu kadar! Megakentte 4 milyon 587 bin 836 kayıtlı araç var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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İstanbul'daki araç sayısı 22 ilin toplam nüfusu kadar! Megakentte 4 milyon 587 bin 836 kayıtlı araç var

İSTANBUL’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Türkiye’de 22 ilin toplam nüfusuna denk geliyor. Megakentte 4 milyon 587 bin 836 kayıtlı araç bulunuyor.

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 İstanbul'da araç yoğunluğu dikkat çekiyor. Araç yoğunluğundan dolayı İstanbul'daki trafik çilesi bitmek bilmiyor. Son yıllarda devreye alınan mega projelerle rahatlasa da günün belli saatlerinde özellikle köprü geçişlerinde yoğun araç trafiği göz çarpıyor.

TÜİK verilerine göre İstanbul'da Ağustos ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 4 milyon 587 bin 836 araç bulunuyor. Bu araçların 3 milyon 139 bin 669'unu otomobil, 95 bin 906'sını minibüs, 38 bin 38'ini otobüs, 728 bin 459'unu kamyonet, 137 bin 559'unu kamyon, 411 bin 67'sini motosiklet ve diğerleri oluşturuyor.

22 ilin nüfusu kadar araç var

İstanbul'da 22 ilin toplam nüfusu kadar araç bulunuyor. Megakentte 4 milyon 587 bin 836 kayıtlı araç trafikte görülürken, En düşük nüfusa sahip 22 ilin toplam nüfusu 4 milyon 698 bin olarak hesaplanıyor. Bu iller; Nevşehir, Kars, Bingöl, Hakkari, Kırıkkale, Yalova, Burdur, Karaman, Karabük, Kırşehir, Erzincan, Bilecik, Sinop, Iğdır, Bartın, Çankırı, Artvin, Kilis, Gümüşhane, Ardahan, Tunceli, Bayburt'tan oluştu.

Türkiye genelinde kayıtlı araç sayısı 24 milyon 933 bin 974 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı ağustos ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ağustos ayı sonu itibarıyla 24 milyon 933 bin 974 oldu. Ağustos ayında 95 bin 896 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,2'sini otomobil, yüzde 30,6'sını motosiklet, yüzde 13,8'ini kamyonet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18 azaldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 15,6, motosiklette yüzde 3,5 artarken otomobilde yüzde 26,9, kamyonda yüzde 23,4, kamyonette yüzde 23,3, traktörde yüzde 9,3 ve minibüste yüzde 6,4 azaldı.

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