Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Mustafa Destici ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.

Görüşmeyi BBP Genel Başkanı Destici, sosyal medya hesabından paylaştı.

Destici, New York'taki görüşmede Erdoğan ile çekildikleri fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla, Türkevi'nde bir araya gelerek; ABD ziyareti, Türkevi'nin açılışı ve sair hususlarla ilgili görüşme gerçekleştirdik. Davetleri, kabulleri ve özellikle New York'ta BM Binası'nın hemen karşısındaki Türk Evi'ni ülkemize kazandırdıkları için teşekkür ederiz."

Öte yandan Destici, Erdoğan'ın New York'taki programına eşlik ederek tüm etkinliklere katıldı. Destici, “New York'ta, Cumhurbaşkanımızla birlikte, Türken heyetini kabul, New York Times heyetini kabul, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabul, FPA ve SETA DC tarafından düzenlenen program ve TAİK tarafından ABD iş dünyasının temsilcileriyle tertiplenen etkinliklere katıldım” açıklamasında bulundu