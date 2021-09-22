BIST 1.391
DOLAR 8,65
EURO 10,15
ALTIN 493,38
HABER /  POLİTİKA  /  BBP
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Mustafa Destici ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Mustafa Destici ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.

Görüşmeyi BBP Genel Başkanı Destici, sosyal medya hesabından paylaştı.

Destici, New York'taki görüşmede Erdoğan ile çekildikleri fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla, Türkevi'nde bir araya gelerek; ABD ziyareti, Türkevi'nin açılışı ve sair hususlarla ilgili görüşme gerçekleştirdik. Davetleri, kabulleri ve özellikle New York'ta BM Binası'nın hemen karşısındaki Türk Evi'ni ülkemize kazandırdıkları için teşekkür ederiz."

Öte yandan Destici, Erdoğan'ın New York'taki programına eşlik ederek tüm etkinliklere katıldı. Destici, “New York'ta, Cumhurbaşkanımızla birlikte, Türken heyetini kabul, New York Times heyetini kabul, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'u kabul, FPA ve SETA DC tarafından düzenlenen program ve TAİK tarafından ABD iş dünyasının temsilcileriyle tertiplenen etkinliklere katıldım” açıklamasında bulundu

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de kiracı dükkan sahibini kanlar içinde bıraktı! Son sözü...
Kayseri'de kiracı dükkan sahibini kanlar içinde bıraktı! Son sözü...
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Danıştay'dan hekimlere avukat seçme özgürlüğü kararı
Danıştay'dan hekimlere avukat seçme özgürlüğü kararı
Bu yıl zam gelmedi! Eskişehir'de kilosu 300 TL'ye satılıyor
Bu yıl zam gelmedi! Eskişehir'de kilosu 300 TL'ye satılıyor
Cinayet Süsü filmi konusu nedir oyuncu kadrosu kimler var?
Cinayet Süsü filmi konusu nedir oyuncu kadrosu kimler var?
Çinli firmalar ürünlerine ‘Made in Turkey’ etiketi basıp Avrupa'ya satıyor!
Çinli firmalar ürünlerine ‘Made in Turkey’ etiketi basıp Avrupa'ya satıyor!
Cinayet Süsü Alaattin kimdir kim oynuyor Mert Denizmen yaşı kaç?
Cinayet Süsü Alaattin kimdir kim oynuyor Mert Denizmen yaşı kaç?
Google, 2,1 milyar dolara ofis alanı satın almayı planlıyor
Google, 2,1 milyar dolara ofis alanı satın almayı planlıyor
Doğalgazda rekor artış! Evlere yansıması büyük olacak!
Doğalgazda rekor artış! Evlere yansıması büyük olacak!
Bekçi alımı 2021 başvuru ne zaman başlıyor son haberler geldi
Bekçi alımı 2021 başvuru ne zaman başlıyor son haberler geldi