Kemal Kılıçdaroğlu Beşar Esed'den davet aldı! O konuşmayı tercüme ettirmiş!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli göçmenlerin geri gönderilmesi konusundaki sözlerini ayrıntılarıyla tercüme ettiren Beşar Esed görüşme için davet göndermiş.

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Son dönemde Suriye politikasıyla ilgili farklı açıklamaların yapıldığı CHP'ye Suriye'den davet geldi. Davetin sahibi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad olurken, davetin muhattabı ise Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu davete cevap vermedi.

Suriye konusu, mülteciler ve uluslararası politikalar alanında son dönemde farklı açıklamaların yapıldığı CHP'ye dikkat çeken bir davet geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikili görüşme yapmak üzere Suriye'ye davet etti. Söz konusu davet iddiasının sahibi ise Barış Yarkadaş.

Şam'a davet etti

Suriye konusunda her adımda hükümetin attığı adımları eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na Beşar Esed'den "gelin konuşalım" daveti geldi. Şam yönetimi ile yeniden görüşme yapılmasını konusunda devamlı olarak çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısına Esed'den yanıt geldi.

Yarkadaş Korkusuz'daki yazısında şöyle aktardı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar oldukları takdirde, Suriye’den göç ettirilen kişilerin kendi ülkelerine “rızalarıyla” gönderileceğini ve bunu iki yıl içinde yapacaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması da toplumda geniş bir ilgi gördü. Çünkü herkes bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Edindiğim bilgiye göre, Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasının yankısı Şam’a dek uzanmış… Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kılıçdaroğlu’nun demecinin ayrıntılarını danışmanlarına tercüme ettirmiş. Esad, bununla da yetinmeyerek, CHP’ye “Gelin bu konuyu görüşelim” çağrısı yapmış. Bu mesaj, birkaç gün önce Kılıçdaroğlu’na da ulaşmış. Kılıçdaroğlu ise bu çağrıya henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap vermemiş.