BIST 1.391
DOLAR 8,65
EURO 10,15
ALTIN 493,38
HABER /  POLİTİKA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta

Kemal Kılıçdaroğlu Beşar Esed'den davet aldı! O konuşmayı tercüme ettirmiş!

Kemal Kılıçdaroğlu Beşar Esed'den davet aldı! O konuşmayı tercüme ettirmiş!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli göçmenlerin geri gönderilmesi konusundaki sözlerini ayrıntılarıyla tercüme ettiren Beşar Esed görüşme için davet göndermiş.

Abone ol

Son dönemde Suriye politikasıyla ilgili farklı açıklamaların yapıldığı CHP'ye Suriye'den davet geldi. Davetin sahibi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad olurken, davetin muhattabı ise Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kılıçdaroğlu davete cevap vermedi.

Suriye konusu, mülteciler ve uluslararası politikalar alanında son dönemde farklı açıklamaların yapıldığı CHP'ye dikkat çeken bir davet geldi. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikili görüşme yapmak üzere Suriye'ye davet etti. Söz konusu davet iddiasının sahibi ise Barış Yarkadaş.

Şam'a davet etti

Suriye konusunda her adımda hükümetin attığı adımları eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na Beşar Esed'den "gelin konuşalım" daveti geldi. Şam yönetimi ile yeniden görüşme yapılmasını konusunda devamlı olarak çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu'nun bu çağrısına Esed'den yanıt geldi.

Yarkadaş Korkusuz'daki yazısında şöyle aktardı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar oldukları takdirde, Suriye’den göç ettirilen kişilerin kendi ülkelerine “rızalarıyla” gönderileceğini ve bunu iki yıl içinde yapacaklarını açıkladı. Kılıçdaroğlu’nun bu açıklaması da toplumda geniş bir  ilgi gördü. Çünkü herkes bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Edindiğim bilgiye göre, Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasının yankısı Şam’a dek uzanmış… Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Kılıçdaroğlu’nun demecinin ayrıntılarını danışmanlarına tercüme ettirmiş. Esad, bununla da yetinmeyerek, CHP’ye “Gelin bu konuyu görüşelim” çağrısı yapmış. Bu mesaj, birkaç gün önce Kılıçdaroğlu’na da ulaşmış. Kılıçdaroğlu ise bu çağrıya henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap vermemiş.

ÖNCEKİ HABERLER
Bu yıl zam gelmedi! Eskişehir'de kilosu 300 TL'ye satılıyor
Bu yıl zam gelmedi! Eskişehir'de kilosu 300 TL'ye satılıyor
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Cinayet Süsü filmi konusu nedir oyuncu kadrosu kimler var?
Cinayet Süsü filmi konusu nedir oyuncu kadrosu kimler var?
Çinli firmalar ürünlerine ‘Made in Turkey’ etiketi basıp Avrupa'ya satıyor!
Çinli firmalar ürünlerine ‘Made in Turkey’ etiketi basıp Avrupa'ya satıyor!
Cinayet Süsü Alaattin kimdir kim oynuyor Mert Denizmen yaşı kaç?
Cinayet Süsü Alaattin kimdir kim oynuyor Mert Denizmen yaşı kaç?
Doğalgazda rekor artış! Evlere yansıması büyük olacak!
Doğalgazda rekor artış! Evlere yansıması büyük olacak!
Bekçi alımı 2021 başvuru ne zaman başlıyor son haberler geldi
Bekçi alımı 2021 başvuru ne zaman başlıyor son haberler geldi
Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı onaylayacak! Türkiye ne söz verecek?
Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı onaylayacak! Türkiye ne söz verecek?
Sakarya'da sezonun rekorunu kırdı! Gören telefona sarıldı: 23 kilo
Sakarya'da sezonun rekorunu kırdı! Gören telefona sarıldı: 23 kilo
Alman Sağlık Bakanı koronovirüsün bitişi için tarih verdi!
Alman Sağlık Bakanı koronovirüsün bitişi için tarih verdi!