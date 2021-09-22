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Bu yıl zam gelmedi! Eskişehir'de kilosu 300 TL'ye satılıyor

Bu yıl zam gelmedi! Eskişehir'de kilosu 300 TL'ye satılıyor

Kış aylarının vazgeçilmez çayları havaların yavaş yavaş soğumaya başlaması ile birlikte Eskişehir’deki aktar tezgâhlarında yerini aldı.

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Kışın en çok tüketilen çaylardan olan ıhlamur, ada çayı, zencefil, zerdeçal gibi ürünler aktarlarda satılmaya başlandı. Eskişehir’de hava sıcaklıkların yavaş yavaş düşmesiyle kışın demleyecekleri çayları vatandaşlar şimdiden almaya başladı. Çayına göre fiyatlar değişkenlik gösterirken, çiçek ıhlamurun kilogramı 300 liradan, ada çayının kilogramı ise 70 liradan satışa sunuldu. Öte yandan aktar esnafları, kış çaylarında zam olmadığını ve fiyatların aynı kaldığını belirtti.

Eskişehir’de aktarcıda çalışan Mehmet Ali Arslan, en fazla satılan ürünlerin ıhlamur ve zencefil çayları olduğunu belirtti. Kış çaylarını geçen seneyle aynı fiyattan sattıklarını söyleyen Arslan, “Havalar yavaş yavaş soğuyunca, kış çaylarına talep arttı. Tezgâhta şu an ıhlamur, ada çayı, atom çayı, zencefil, zerdeçal, içinde nane limon olan karışık çaylar bulunuyor. Vatandaş en çok ıhlamur ile zencefil çaylarını tercih ediyor. Çayların fiyatları geçen seneyle anı. Örneğin geçen sene çiçek ıhlamur 300 TL yaprak ıhlamur 200 TL ada çayı 70 TL idi bu senede fiyatlar aynı” diye konuştu.

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