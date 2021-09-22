Telefonunuzu kapatın! Saat verildi Meteoroloji uyardı kuvvetli geliyor: İstanbul Ankara İzmir
Hafta başından itibaren soğuk hava etkisini göstermeye başlarken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve meteoroloji uzmanlarından uyarılar geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumu tahminlerinde birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peş peşe sel, su baskını, yıldırım uyarıları yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şubesi eski müdürü Ahmet Uçar yağışla ilgili "Bugün saat 14:00 itibari ile son 24 saatte yurdumuzda meteoroloji istasyonlarında kaydedilmiş yağış miktarları, Yeni gelen sistemin yağışının Trakya'da akşam saatlerinde başlaması geceye doğru ise İstanbul'u etkisi altına alması bekleniyor." tahmininde bulundu.
Ukrayna ve Rusya'dan geliyor: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, "Türkiye'nin yeni bir alçak basıncın etkisine girdiğini belirterek, "Ukrayna ve Rusya üzerinden gelen hava sistemi ülkemizin batı bölgelerine doğru hareket ediyor." dedi.
Geceyle etkisini gösterecek: Demirhan, yaptığı açıklamada "Bu hava sistemi bu gece itibarıyla özellikle İstanbul, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Trakya ve Türkiye'nin orta kesimlerini etkisi altına alacak." diye konuştu.