Telefonunuzu kapatın! Saat verildi Meteoroloji uyardı kuvvetli geliyor: İstanbul Ankara İzmir

Ukrayna ve Rusya'dan geliyor: İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, "Türkiye'nin yeni bir alçak basıncın etkisine girdiğini belirterek, "Ukrayna ve Rusya üzerinden gelen hava sistemi ülkemizin batı bölgelerine doğru hareket ediyor." dedi.