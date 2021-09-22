Camında 'bedava araba' yazan araca binip gittiler, 50 km. sonra bagajda ceset buldular

ABD'de hurdalıkta çalışan iki kişi camında 'free car' yani 'bedava araba' yazan araca binip 50 kilometre yok gittikten sonra bagajda ceset buldular. Bagajdan çıkan cesedin en son iki gün önce görülen 34 yaşındaki kişiye ait olduğu ortaya çıktı.

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ABD bu ilginç olayı konuşuyor. İki adam üzerinde "bedava araba" yazan araca binip gittiler. İkili, araçla 50 km. yol kat ettikten sonra bagajda, en son iki gün önce görülen 34 yaşındaki adamın cesedini buldu. İki adam, şok eden keşfin öncesinde otomobille ABD'nin Missisippi eyaletinde birkaç kasabadan geçtiklerini söyledi.

Bagajdaki cesedin üzeri çıplaktı

Copiah County polisinin yerel TV istasyonu WLBT'ye yaptığı açıklamada, iki adamın aracı pazar günü Missisippi'deki Jackson şehrinin hemen dışında bulduğu ve 50 km. kadar güneye sürdüğü belirtildi. Copiah County şerifi Byron Swilley, adamların eve vardıklarında aracın bagajında 34 yaşındaki Anthony McCrillis'in cesedini bulduklarını ifade etti. McCrillis'in vücüdu çıplaktı ve iddiaya göre günlerdir bagajdaydı.

Hurdalığın kenarına park edilmiş, anahtarı da üstündeydi

Adamlar, polis memurlarına aracın Byram kentinde bir hurdalığın yanında yol kenarına park edildiğini ve ön tarafında "bedava otomobil" yazan bir işaretin yer aldığını söyledi. Ayrıca kontakta, ikilinin aracı kullanmasına imkan veren bir de anahtar vardı.

Cesedi yakınları teşhis etti

Copiah County adli tabibi Ellis Stuart, aracın hafta sonu alınmadan önceki birkaç gün boyunca Byram ve Jackson'da görüldüğünü söyledi. Bu arada McCrillis en son cuma akşamı görülmüştü. Aracın sahibinin McCrillis olduğuna inanılıyor. Byram Polis şefi David Errington'a göre maktul, yakın aile üyeleri tarafından teşhis edildi.

Hurdalık çalışanları da görmüş

Şef Errington, WLBT'ye yaptığı açıklamada, "Araç 18:00'e kadar kesinlikle oradaydı (ve) cumartesi gecesi de hurdalıktan başka bir çalışan onu görmüştü" dedi. Hurdalıkta çalışan Dan Peacock, cumartesi günü aracın yanından birkaç kez geçtiğini ve pazar günü ortadan kaybolduğunu ifade etti.

Satmak için getirildiğini sanmış

Hurdalık çalışanı, "Hiç durmadım, bakmadım veya başka bir şey yapmadım ama bunun olağandışı olduğunu biliyordum. Birinin onu satmak için buraya getirdiğini düşünmüştüm. Bir sürü araba satın alıyoruz. Birinin onu satmak için buraya getirdiğini ve sonra araçtan vazgeçtiğini ya da öyle bir şey olduğunu düşünmüştüm. Böyle bir şeyin yaşanmış olabileceği hiç aklıma gelmedi." dedi.