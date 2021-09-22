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Kayseri'de FETÖ operasyonu! 5 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kayseri'de FETÖ operasyonu! 5 şüpheli yakalandı

 KAYSERİ'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında örgüt üyelerinin saklandığı hücre evlerinin de bulunduğu farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda daha önce meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin de bulunduğu biri kadın 5 şüpheli yakalandı.

İkametlerde yapılan aramalarda, sahte kimlikler ve polis telsizi ele geçirildi.

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