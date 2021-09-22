Feyyaz Yiğit kimdir kaç yaşında Cinayet Süsü Dizdar Koşu kimdir?

Bu akşam ATV ekranlarında ilk kez yayınlanacak olan Cinayet Süsü filmi konusu, oyuncu kadrosu ve dizinin yönetmeni merak konusu oldu. Film, cinayet büro ekibinin başına gelen komik olayları konu alıyor. Filmin başrol oyuncularından biri de Dizdar Koşu karakterine hayat veren Feyyaz Yiğit oldu. Peki kimdir Feyyaz Yiğit, kaç yaşında, filmleri neler?

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ATV ekranlarında bu akşam ilk kez yayınlanacak olan Cinayet Süsü filmi merak konusu oldu. Seyirciye kahkaha dolu anlar yaşatacak olan Cinayet Süsü filminin yönetmen koltuğunda aynı zamanda oyuncu olan Ali Atay var. 2019 yılında vizyone giren film gişede büyük başarı elde etmişti. Şimdi de ilk kez televizyon ekranında yayınlanacak. Komedi filmi olan Cinayet Süsü gizemli bir seri katili yakalamaya çalışan cinayet büro ekibinin başına gelen komik olayları konu alıyor. Ekibin başına gelen Dizdar Koşu ile işler iyice çığırından çıkıyor ve eğlenceli anlar başlıyor. Peki Cinayet Süsü filminde Dizdar Koşu karakterine hayat veren oyuncu Feyyaz Yiğit kimdir, hangi filmlerde oynadı ve kaç yaşında?

Feyyaz Yiğit Çakmak kimdir: Tam adı Feyyaz Yiğit Çakmak olan oyuncu, oyunculuğun yanında yazar, çizer ve müzisyen olarak da biliniyor. 1 Temmuz 1988'de Düzce'de doğan Feyyaz, liseyi Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde Resim okudu.

Lisede sonra güzel sanatlara olan merakı ve yeteneği sayesinde Hacettepe Üniversitesi Grafik bölümüne giren Feyyaz, üniversite sonrası reklam ajansında çalışmaya başladı. O dönem çalıştığı reklam ajansında yaptığı işler sayesinde Okan Bayülgen'le tanışan ve Bayülgen'in o dönemki programı olan Disko Kralı'nın içeriklerini yapan ekibe dahil olan Feyyaz, bir süre sonra programın müzik grubunda gitar çalmaya başladı.

Programdaki mizah performansı ve tavırlarıyla dikkat çeken Feyyaz, çeşitli dergilerde yazarlık yaptı, üç kitap yazdı ve senaristliğe başladı.

Feyyaz Yiğit kitapları

Olduğu Kadar (2012)

APTAL (2013)

8-9 Senedir Kendimi İyi Hissetmiyorum (2015)

Son olarak Ocak 2018'de vizyona giren Ölümlü Dünya filminde hem oyuncu olan hem de senaryo ekibinde bulunan Feyyaz Yiğit, henüz 29 yaşında ve adını gittikçe duyuruyor. Feyyaz, Ali Atay ve Aziz Kedi gibi isimlerle çalışıyor.

Aziz Kedi de Okan Bayülgen'in Disko Kralı programının içeriklerini üreten isimlerden biriydi ve Feyyaz Yiğit'le tanışıklıkları o döneme dayanıyor.