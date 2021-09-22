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Adana'da 2 kardeş 2 saat arayla covid-19'dan öldü! Meğer aşı...

Adana'da 2 kardeş 2 saat arayla covid-19'dan öldü! Meğer aşı...

ADANA'da 10 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören sanayici Ahmet Haydar Gül (46) ile ağabeyi Ali Gül (49), dün akşam 2 saat arayla hayatlarını kaybetti. Kardeşlerin koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

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Uluslararası bir sanayi şirketinin ortağı olan Ahmet Haydar Gül ile ağabeyi Ali Gül, 11 Eylül’de hastaneye başvurdu. Testleri pozitif çıkan kardeşlerden Ahmet Haydar Gül özel bir hastanede, Ali Gül ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Durumları kötüleşen kardeşler, müdahalelere rağmen dün akşam 2 saat arayla yaşamlarını yitirdi. İki çocukları olduğu öğrenilen kardeşler, bu sabah Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

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