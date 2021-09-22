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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Libya' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Libya' tepkisi

Libya Temsilciler Meclisi'nin, Milli Birlik Hükümeti'ne verilen güvenoyunun geri çekilmesi kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama.

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisi'nin Milli Birlik Hükümeti'nden güvenoyunu çekmesiyle ilgili, "Libya'nın istikrarına ve geçiş sürecine bir katkı sağlamayacağı açıktır. Milli Birlik Hükümeti'nin seçimlere kadar tam yetkiyle işbaşında kalması önemlidir" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Libya Temsilciler Meclisi'nin, 21 Eylül'de Tobruk'ta düzenlenen oturumunda, Milli Birlik Hükümeti'ne verilen güvenoyunun geri çekilmesi yönünde karar aldığı belirtilerek, "Kararın, Libya'nın istikrarına ve geçiş sürecine bir katkı sağlamayacağı açıktır. Seçimlerin öngörüldüğü tarihte düzenlenebilmesi, geçiş sürecinin iyi yönetilebilmesi ve ülkedeki sükunet ortamının korunabilmesi için, Milli Birlik Hükümeti'nin, yol haritasında da öngörüldüğü gibi, seçimlere kadar tam yetkiyle işbaşında kalması önemlidir. Mevcut kritik aşamada, Libya'daki tüm tarafların kişisel çıkar mücadelelerini ve kısır meşruiyet tartışmalarını bir kenara bırakıp, sorumluluk bilinciyle Libya'nın önceliklerine odaklanmalarında fayda bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülen siyasi sürecin başından beri savunucusu olan Türkiye, dost ve kardeş Libya halkı ve meşru Libya yönetimine desteğini sürdürecektir" denildi.

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