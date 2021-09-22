Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere için duyurdu: Aşı sertifikaları karşılıklı tanınacak

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İngiliz mevkidaşı Liz Truss'la New York'ta görüştü .

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BM 76ıncı Genel Kurul Görüşmeleri için New York'ta bulunan Mevlüt Çavuşoğlu diplomasi trafiği kapsamında İngiltere Dışişleri bakanı Liz Truss'la bir araya geldi.

Çavuşoğlu, İngiltere'de geçtiğimiz hafta yapılan kabine değişikliği sonrasında dışişleri bakanlığı koltuğuna oturan Liz Truss'ı yeni görevinden dolayı tebrik ettiğini bildirdi.

Başta Afganistan olmak üzere birçok bölgesel konunun ele alındığını belirten Çavuşoğlu İngiltere'nin Türkiye'de yapılan Covid-19 aşılarını tanımaması konusu da görüştüklerini ifade ederek "Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda birlikte çalışacağız" dedi.

İngiltere Türkiye'de yapılan Covid-19 aşılarını tanımıyor

Covid-19 tedbirleri kapsamında uyguladığı seyahat kısıtlamaları çerçevesinde mayıs ayından bu yana Türkiye'yi kırmızı listede tutan İngiltere 17 Eylül'de yeni düzenlemelere gideceğini açıkladı.

Bu kapsamda 22 Eylül'den itibaren Türkiye kırmızı listeden çıkarılarak sarı listeye geçti. 4 Ekim'den itibaren sarı listenin de kaldırılacak olması Türkiye ile İngiltere arasında seyahatlerin özellikle iki doz Covid-19 aşısı olanlar için kolaylaşacağı beklentisi oluştu.