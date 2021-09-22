Bilim Kurulu online toplanıyor! MEB'in önerisi masada! Öğrencilere yedinci gün test şartı!

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün online olarak toplanıyor. Toplantının gündemi gittikçe çoğalan vaka sayıları olacak. Yüz yüze eğitimde uygulanan kurallar tekrar değerlendirilecek.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak. Bilim Kurulu toplantısının gündeminde aşılama son durum ve varyantlar olacak. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in vaka çıkan sınıftaki karantina süreciyle ilgili önerisi de değerlendirecek.

Öneriye göre temaslı olan öğrencilere velilerinin izniyle 7. günde PCR testi yapılacak. Sonucu negatif çıkan öğrenciler 14 günlük filyasyon süresini tamamlamaya gerek kalmadan yüz yüze eğitime dönebilecek.

Kurul online okullar yüz yüze

Toplantının online yapılması ve sonrasında yazılı açıklama olması bekleniyor. Bilim Kurulu toplantısının, okullar yüz yüze eğitime geçmişken, yüz yüze yerine online olması sosyal medyada tepki aldı.