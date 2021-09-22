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Antalya'da hırsızın bahanesi pes dedirtti! Yakalanmaktan kaçamadı

Antalya'da hırsızın bahanesi pes dedirtti! Yakalanmaktan kaçamadı

ANTALYA’da apartman deposundan 2 boş tüp hırsızlığı yapan şüpheli, ‘koronalıyım yaklaşma, sana da bulaştırırım’ sözlerine rağmen vatandaşa yakalanmaktan kaçamadı. Şahıs çaldığı tüpler ile birlikte gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü.

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Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1595 Sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi. Giriş kattaki dairede yaşayan Zafer Çevik, şüpheli bir kişinin binaya girdiğini gördü. Çevik, şahsın, komşusunun ismini vermesine rağmen ikna olmadı ve genci izlemeye başladı. Bir süre sonra binadan çuvalla çıkan şahsın, yan binaya girdiğini gören Çevik, daha çok şüphelendi ve genci takibe aldı.

Zafer Çevik, girdiği binadan elinde bir çuvalla çıkan Hakan K.’ya durmasını ve gitmemesini söyledi. Yakalanacağını anlayan Hakan K., Çevik’e, “Koronalıyım yaklaşma sana da bulaştırırım, bırak gideyim” dedi. Çevik, şüphelinin gitmesine izin vermedi ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Polis ekipleri karantina ihlali diyerek geldiği anonsta, hırsızlık şüphelisi çıkmasına şaşırdı. Çuvalların içinden biri büyük, biri piknik boy iki tüp çıktı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.


“Tüpten vazgeçtim, ‘koranayım ben’ diyor”
Şüpheliyi yakalayan Zafer Çevik, “İlk önce bu arkadaş buraya girdi. Komşumun adını verdi. Yırtık bir çuvalla aşağı indi. Ben de bundan şüphelenip takip ettim. Yandaki apartmana girdi. Burada bekledim bu kez elinde 3 çuvalla dışarı çıktı. Yakaladım. Bana koronalı olduğunu söyledi. ‘Koronalıyım yaklaşma bana. Bırak gideyim sana da bulaştırırım’ dedi. Ardından polisi aradık. Tüpten vazgeçtim, ‘koranayım ben’ diyor. Nasıl bırakayım bu arkadaşı pandemide. Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Kimsenin malına mülküne zarar vermesin” dedi. Şahsın tüpleri satmaya çalıştığı işletmeci Osman Menet ise "Bu şahıs bana tüpü satmaya geldi ben almadım. Şüphelendim, durumundan almadım.35-40 lira değeri var" sözlerine yer verdi.

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