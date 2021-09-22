BIST 1.398
DOLAR 8,64
EURO 10,15
ALTIN 493,84
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Prof. Dr. Doğan Kuban hayatının kaybetti! Cumhurbaşkanlığı ödülü sahibiydi

ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
Prof. Dr. Doğan Kuban hayatının kaybetti! Cumhurbaşkanlığı ödülü sahibiydi

Türkiye ve İstanbul’un mimari tarihi açısından önemli çalışmalara atan Prof. Dr. Doğan Kuban hayatını kaybetti. Prof. Kuban, Cumhurbaşkanlığı Mimarlık Ödülü'ne layık görülmüştü.

Abone ol

Mimar  ve akademisyen Prof. Dr. Doğan Kuban (95) hayatını kaybetti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Twitter hesabından yapılan açıklamada,  "Üniversitemizin kıymetli öğretim üyelerinden ve Cumhuriyet mimarlık tarihimizin efsane hocalarından Prof. Dr. Doğan Kuban'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli hocamıza Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İTÜ Ailesi'ne başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kuban'ın ölümüyle ilgili Twitter hesabından "Ülkemizin ve İstanbul’un mimari tarihi açısından önemli çalışmalara imza atmış mimar Doğan Kuban’ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kıymetli bir değeri, önemli bir akademisyeni yitirdik, üzgünüz." mesajını paylaştı.


Doğan Kuban kimdir?
1950’lerde İtalya’ya giderek Rönesans mimarlığı üzerinde çalışan Doğan Kuban, 1973-76 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde dekanlık yaptı. 1926 yılında Paris’te doğdu. 1949 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni bitirdikten sonra fakültenin Mimarlık Tarihi Kürsüsü’ne asistan oldu. 1950’lerde İtalya’ya giderek Rönesans mimarlığı üzerinde çalışan Kuban, 1962’de Fullbright bursuyla konuk öğretim görevlisi olarak ABD’deki Michigan Üniversitesi’nde bulundu.


Kuban, 1960’lar ve 70’lerde belli süreler boyunca Harvard Üniversitesi’nin bursuyla Washington D.C.’deki Dumbarton Oaks Araştırma Kütüphanesi ve Koleksiyonu’nda çalıştı. 1965 yılında 'Anadolu Türk Mimarlığının Kaynak ve Sorunları' adlı çalışmasıyla profesör oldu. 1973-76 yılları arasında İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde dekanlık yaptı. İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Enstitüsü’nün kurulması için çalıştı. 1974’te kuruluşu tamamlanan enstitünün başkanlığını yürüttü.


Ağa Han Mimarlık Ödülü Yürütme Komitesi üyesi oldu. Türk, İslam, Anadolu mimarlığı ve sanatını konu alan kitaplar ve makaleler yayımladı. Çalışmalarında, Türk sanat ve mimarlığının özgün bir yaratı alanı olarak görülmesi gerektiğini öne sürdü. 2019'da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri çerçevesinde 'Mimarlık” ödülünün “Türk mimarisinin geçmişine yönelik kuramsal ve kavramsal çalışmaları, restorasyon faaliyetleri, İslam mimarisi içinde Türk eserlerinin kimliğini vurgulayan görüşleri ve bu konulara dair yazdığı kitapları dolayısıyla” Doğan Kuban’a verilmesi kararlaştırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Meclis'in ilk işi Paris Anlaşması! AK Parti muhalefete götürecek
Meclis'in ilk işi Paris Anlaşması! AK Parti muhalefete götürecek
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Arnavutluk'ta gözaltına alındı
Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Arnavutluk'ta gözaltına alındı
Hayri kim oldu Camdaki Kız'da Hayri'yi Cihangir Ceylan oynayacak
Hayri kim oldu Camdaki Kız'da Hayri'yi Cihangir Ceylan oynayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de flaş açıklamalar: Önce bu soruların cevabını verin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de flaş açıklamalar: Önce bu soruların cevabını verin
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Altaylı futbolcu Erhan Çelenk'i kutladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Altaylı futbolcu Erhan Çelenk'i kutladı
Antalya'da hırsızın bahanesi pes dedirtti! Yakalanmaktan kaçamadı
Antalya'da hırsızın bahanesi pes dedirtti! Yakalanmaktan kaçamadı
Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere için duyurdu: Aşı sertifikaları karşılıklı tanınacak
Mevlüt Çavuşoğlu İngiltere için duyurdu: Aşı sertifikaları karşılıklı tanınacak
Bilim Kurulu online toplanıyor! MEB'in önerisi masada! Öğrencilere yedinci gün test şartı!
Bilim Kurulu online toplanıyor! MEB'in önerisi masada! Öğrencilere yedinci gün test şartı!
Kocaeli'de aşı olmayınca covid-19'dan öldü! Son paylaşımı bakın ne oldu
Kocaeli'de aşı olmayınca covid-19'dan öldü! Son paylaşımı bakın ne oldu