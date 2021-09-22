Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin görüşmesi öncesi hamle! Türkiye birlik gönderdi

Rusya yetkilileri geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya ziyarette bulunacağını duyurmuştu. Bloomberg'e konuşan Türk yetkili, Putin ile yapılacak zirve öncesi Türkiye'nin askeri hamlede bulunduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 29 Eylül'de Soçi'de bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmenin, İdlib'te artan tansiyon sonrası gerçekleşecek olması dikkat çekiyor.

Bilindiği üzere Putin, geçtiğimiz hafta Beşşar Esed'i Moskova'da ağırladı. Bu görüşme sonrası Rus liderin "yabancı silahlı güçler" diyerek, isim vermeden Türkiye'nin Suriye'deki varlığını hedef alması görüşmeyi daha da önemli bir hale getirdi.

Askeri uzmanlar, Rusya ve Esed'in İdlib'e saldırıya hazırlandığını iddia ediyor ve 5 Mart 2020'de imzalanan ateşkesin bozulabileceğini belirtiyor.

Türkiye ise, zaten var olan mülteci yükünün daha da artmasından ve olası katliamlardan endişe ediyor.

BM Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, "Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak, artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz vardır" dedi.

Daha fazla birlik gönderildi iddiası

Amerikan medya devi Bloomberg'e konuşan ve adının gizli kalmasını isteyen Türk yetkili; Türkiye'nin, Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesi öncesi daha fazla birliği kuzeybatı Suriye'ye gönderdiğini söyledi.

Bloomberg'e göre bu hamleyle Ankara; Suriye savaşının son cephe hatlarından birine yönelik herhangi saldırıyı engellemeye devam etme kararlılığının sinyalini verdi.

Türk yetkili, takviye birliklerin Suriye kara kuvvetlerinin İdlib'deki herhangi bir ilerleme girişimini caydırmaya ve Türkiye sınırına giden yolları kontrol etmeye yardımcı olacağını kaydetti.