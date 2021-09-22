BIST 1.399
DOLAR 8,65
EURO 10,16
ALTIN 493,67
HABER /  POLİTİKA
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin görüşmesi öncesi hamle! Türkiye birlik gönderdi

ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin görüşmesi öncesi hamle! Türkiye birlik gönderdi

Rusya yetkilileri geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya ziyarette bulunacağını duyurmuştu. Bloomberg'e konuşan Türk yetkili, Putin ile yapılacak zirve öncesi Türkiye'nin askeri hamlede bulunduğunu söyledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 29 Eylül'de Soçi'de bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmenin, İdlib'te artan tansiyon sonrası gerçekleşecek olması dikkat çekiyor.

Bilindiği üzere Putin, geçtiğimiz hafta Beşşar Esed'i Moskova'da ağırladı. Bu görüşme sonrası Rus liderin "yabancı silahlı güçler" diyerek, isim vermeden Türkiye'nin Suriye'deki varlığını hedef alması görüşmeyi daha da önemli bir hale getirdi.

Askeri uzmanlar, Rusya ve Esed'in İdlib'e saldırıya hazırlandığını iddia ediyor ve 5 Mart 2020'de imzalanan ateşkesin bozulabileceğini belirtiyor.

Türkiye ise, zaten var olan mülteci yükünün daha da artmasından ve olası katliamlardan endişe ediyor.

BM Genel Kurulu'nda konuşan Erdoğan, "Suriye krizinde insanlık onurunu kurtaran bir ülke olarak, artık yeni göç dalgalarını karşılamaya ne imkanımız ne de tahammülümüz vardır" dedi.

Daha fazla birlik gönderildi iddiası

Amerikan medya devi Bloomberg'e konuşan ve adının gizli kalmasını isteyen Türk yetkili; Türkiye'nin, Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesi öncesi daha fazla birliği kuzeybatı Suriye'ye gönderdiğini söyledi.

Bloomberg'e göre bu hamleyle Ankara; Suriye savaşının son cephe hatlarından birine yönelik herhangi saldırıyı engellemeye devam etme kararlılığının sinyalini verdi.

Türk yetkili, takviye birliklerin Suriye kara kuvvetlerinin İdlib'deki herhangi bir ilerleme girişimini caydırmaya ve Türkiye sınırına giden yolları kontrol etmeye yardımcı olacağını kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD'de durum fena! Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 236 kişi hayatını kaybetti
ABD'de durum fena! Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 2 bin 236 kişi hayatını kaybetti
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Bakan Gül'den çarpıcı sözler: Teröristleri kazdıkları çukurlara gömeceğiz
Bakan Gül'den çarpıcı sözler: Teröristleri kazdıkları çukurlara gömeceğiz
Meclis'in ilk işi Paris Anlaşması! AK Parti muhalefete götürecek
Meclis'in ilk işi Paris Anlaşması! AK Parti muhalefete götürecek
Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Arnavutluk'ta gözaltına alındı
Thodex soruşturmasında flaş gelişme! Arnavutluk'ta gözaltına alındı
Hayri kim oldu Camdaki Kız'da Hayri'yi Cihangir Ceylan oynayacak
Hayri kim oldu Camdaki Kız'da Hayri'yi Cihangir Ceylan oynayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de flaş açıklamalar: Önce bu soruların cevabını verin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de flaş açıklamalar: Önce bu soruların cevabını verin
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: TOGG, çip ve batarya krizine takılmayacak
TOGG CEO'su Gürcan Karakaş: TOGG, çip ve batarya krizine takılmayacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Altaylı futbolcu Erhan Çelenk'i kutladı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Altaylı futbolcu Erhan Çelenk'i kutladı
Antalya'da hırsızın bahanesi pes dedirtti! Yakalanmaktan kaçamadı
Antalya'da hırsızın bahanesi pes dedirtti! Yakalanmaktan kaçamadı