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Feride Camdaki Kız Nalan'ın neyi oluyor kitaptaki gerçek çok başka

Feride Camdaki Kız Nalan'ın neyi oluyor kitaptaki gerçek çok başka

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizisi Camdaki Kız reyting rekorları kırarken dizinin karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. Dizide Nalan'ın annesi olan fakat kitaba göre Nalan'ın gerçek anneannesi olan Feride karakteri dizinin kilit isimlerinden. Peki Camdaki Kız Feride'yi oynayan Nur Sürer kimdir, kaç yaşında?

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Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Camdaki Kız bu akşam yeni bölümü ile yeniden seyircisi ile buluşacak. Psikolog olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizi Camdaki Kız'ın bu sezon en çok merak edilen karakterinden biri Nalan'ın annesi olan Feride karakteri oldu. Kitaba göre Feride aslında Nalan'ın anneannesi fakat Nalan'ın bundan henüz haberi yok.  Peki Camdaki Kız Feride'yi oynayan Nur Sürer kimdir, kaç yaşında? 

Camdaki Kız Feride kimdir: Nalan’ın annesidir. Aristokrat bir aileden gelir ve emekli edebiyat öğretmenidir. Çok kitap okur, bitkilere düşkündür. Her şeyin organik olanını tercih eder, sağlıklı olmak onun için bir takıntıdır. Çok titiz bir kadındır. Evde fazla eşya sevmez. Her şey yerli yerinde olsun ister. Ailesine oldukça düşkündür. Her şeyi kontrol etmeyi sever. Kontrolü dışında bir durum yaşanırsa, sert tepkiler verir. Sevgisi de, öfkesi de güçlüdür. Geçmişte yaşadığı, sır gibi sakladığı bir travması vardır. Bu travmanın acısını, en çok Nalan’a çektirir.

Nur Sürer kimdir: Sürer 21 Haziran 1954 tarihinde Ahmet ve Rabia Sürer'in kızı olarak Bursa'da dünyaya geldi. Eğitimini Bursa Anadolu Kız Lisesi'nde tamamladı. Erden Kıral'ın Bereketli Topraklar Üzerinde filmi ile sinemaya adım attı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde iki kez "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü kazandı. Bugüne kadar kırktan fazla filmde ve televizyon dizilerinde oynadı. İlk uluslararası çalışması 1984 yılındaki Ayna adlı film oldu. Bu filmi 1991 yılında "En İyi Yabancı Film" dalında Oskar Ödülü kazanan Umuda Yolculuk (1990), Dunkle Schatten der Angst (1993) ve Yara (1998) izledi.

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