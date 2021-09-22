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Ankara'da mahkemenin kararını duyunca pencereden atladı! Kanlar içinde kaldı

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Ankara'da mahkemenin kararını duyunca pencereden atladı! Kanlar içinde kaldı

ANKARA'da hakkında tutuklama kararı verilen Serdar Ramazan P., 2'nci kattaki duruşma salonunun penceresinden atladı. Ağır yaralanan sanık hastaneye kaldırıldı.

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Mersin’de görülen duruşmaya Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katılan sanık Serdar Ramazan P., mahkemenin tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından 2. katta bulunan duruşma salonundan aşağı atladı. Duruşma sırasında pencerelerin açık olmasını fırsat bilen Serdar Ramazan P., mal kabul kısmının olduğu beton zemine düştü.

Düşmenin etkisiyle vücudun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilen sanık, adliyede bekletilen ambulansla Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Davası Mersin’de görülen sanık Serdar Ramazan P.’nin ‘yaralama’ suçundan yargılandığı öğrenildi.

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