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DSÖ'den koronavirüs ve Türkiye açıklaması!

DSÖ'den koronavirüs ve Türkiye açıklaması!

DSÖ, yeni koronavirüs vaka ve ölüm sayılarında Eylül ayının ilk günlerinde başlayan düşüşün sürdüğünü bildirdi. Haftalık raporda, Türkiye'de ise yeni vaka sayısının geçen haftaya göre yüzde 16 arttığı belirtildi.

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Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) haftalık koronavirüs raporuna göre, Covid-19 vaka ve ölüm sayılarında küresel düzeyde 6-12 Eylül döneminde başlayan düşüş geçen hafta da sürdü.

DSÖ'ünün Çarşamba günü açıkladığı rapora göre, 13-19 Eylül tarihleri arasında tespit edilen vaka sayısı, bir önceki haftaya göre 400 bin azalarak 3 milyon 600 bine geriledi, yaklaşık 60 bin kişi de hayatını kaybetti.

Raporda, dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısının yaklaşık 228 milyona ulaştığı, 4 milyon 600 binden fazla kişinin de yaşamını yitirdiği kaydedildi.

DSÖ, Afrika ve Avrupa bölgelerinde kaydedilen vaka sayısının bir önceki haftaya göre aynı düzeyde kaldığını belirtirken, Doğu Akdeniz bölgesindeki vaka sayısında yüzde 22 ve Güneydoğu Asya bölgesinde ise yüzde 16 düşüş kaydedildiğini bildirdi.

Türkiye vaka sayısında dördüncü sırada

Son bir haftada yeni vaka sayısının en yüksek olduğu ülke ise 1 milyon 107 bin civarında vakanın kaydedildiği ABD oldu. ABD'yi 211 bin 242 vaka ile Hindistan ve 203 bin 77 vaka ile İngiltere izledi.

DSÖ'nün raporuna göre, 13-19 Eylül tarihleri arasında toplam 183 bin 962 vakanın kaydedildiği Türkiye ise vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler arasında dördüncü sırada yer aldı. Türkiye'de vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 16 artış olduğu belirtildi.

Ölümlerde bir haftada yüzde 7 azalma

Raporda, dünya genelinde koronavirüs kaynaklı ölümlerde ise bir önceki haftaya göre yüzde 7 azalma olduğu belirtildi.

Afrika, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Asya bölgelerinde koronavirüs ölümlerinde düşüş kaydedilirken, Batı Pasifik bölgesinde haftalık ölüm sayılarında yüzde 7'lik artış oldu. Kuzey ve Güney Amerika ile Avrupa'da ise ölüm sayıları bir önceki haftaya göre aynı düzeyde kaldı.

Hayatını kaybedenlerin sayısının en yüksek olduğu ülkeler ise yaklaşık 12 bin 900 ölüm vakasının kaydedildiği ABD, 5 bin 469 vaka ile Rusya ve 3 bin 727 ile Brezilya oldu.

DSÖ, 6-12 Eylül tarihlerini kapsayan raporunda iki aydan bu yana ilk kez koronavirüs vakalarının dünya genelinde düşüşe geçtiğini bildirmişti. Raporda, dünyanın bütün bölgelerinde yeni vaka sayılarında bir önceki haftaya göre düşüş kaydedildiği belirtilmişti.

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