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Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Süper Lig'in ilk 6 haftasında sadece 1 puan alabilen Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.

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Rizespor'dan yapılan açıklamada, "Teknik direktör Bülent Uygun ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. Sayın Bülent Uygun'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Güvenimiz tam denmişti
Geçtiğimiz hafta kulüpten yapılan açıklamada, "Bazı yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında kulübümüzün teknik direktör arayışı içinde olduğu ve bazı isimlerle görüşüldüğü hatta daha da ileri gidilerek anlaşma sağlandığı iddia edilmektedir. Bu asılsız iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Henüz daha ilk dört haftasını geride bıraktığımız uzun lig maratonunda hedeflerimiz doğrultusunda teknik direktörümüz Bülent Uygun'a olan güvenimiz, inancımız ve desteğimiz tamdır." ifadeleri kullanılmıştı.

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