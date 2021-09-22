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ABD Merkez Bankası FED, beklenen faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası FED, beklenen faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed, küresel piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı. Fed faizi yüzde 0 ile yüzde 0.25 arasında sabit bıraktı.

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ABD Merkez Bankası Fed faizi yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit bıraktı. Fed merakla beklenen varlık alımlarının azaltımına ilişkin olarak ise herhangi bir hamlede bulunmadı ve 120 milyar Dolar olarak devam etmesini kararlaştırdı. Ancak yapılan açıklamada varlık alımlarında azaltımın yakın zamanda gerekli olabileceğine değinildi. 

Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ekonominin toparlanmasının yavaşladığına dem vuran Fed, enflasyonun geçici faktörlerin etkisiyle yükseldiği belirtti.

Faiz için beklentiler yükseldi

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkililerinin bu yıl için faiz tahminlerini değiştirmezken, önümüzdeki iki yıl için yükselttiler.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"naa göre, bu yıl için ortalama faiz tahminleri yüzde 0,1 olarak kaldı. Yetkililer gelecek yıl tahminlerini yüzde 0,1'den yüzde 0,3'e, 2023 yılı için yüzde
0,6'dan yüzde 1,0'a çıkardılar.

Fed yetkilileri 2024 yılı için faiz tahminini yüzde 1,8 olarak ilk kez açıkladılar.

Fed yetkililerinin uzun dönem faiz tahmini yüzde 2,5 seviyesinde olmaya devam ediyor.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, Enflasyon, ekonomik  büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme  ilişkin tahminde bulunuyorlar. 

Büyüme beklentisi düşürüldü

ABD Merkez Bankası(Fed) yetkilileri GSYH tahminlerini bu yıl için aşağı çekerken, gelecek iki yıl için yukarı yönde revize ettiler.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, 2021 yılı  büyüme beklentisi yüzde 5,9 oldu. Fed gelecek yıl için yüzde 3,8,
2023 yılı için yüzde 2,5 büyüme beklentiğini açıkladı. Bir önceki raporda bu yıl için yüzde 7,0, gelecek yıl için yüzde 3,3 ve 2023  yılı için yüzde 2,4 büyüme tahmin edilmişti.

Yetkililerin ilk kez açıkladıkları 2024 yılı için büyüme tahmini yüzde 2,0 oldu.

Yetkililerin uzun dönem için yüzde 1,8 olan büyüme tahmininde ise değişiklik olmadı.

ABD ekonomisi yılın ilk çeyreğinde öncü verilere göre yüzde 6,6  büyüdü. Büyüme ile ilgili final sonuçları 30 Eylül'de açıklanacak.

17 Fed yetkilisi 3 ayda bir ABD'nin işsizlik, enflasyon, ekonomik  büyüme ve faiz oranlarıyla ilgili önümüzdeki 3 yıl ve uzun döneme  ilişkin tahminde bulunuyorlar.

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