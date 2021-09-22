Kayserispor-Galatasaray maçı özet ve golleri

Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan Galatasaray, 6. hafta maçında Kayserispor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar, Kayseri deplasmanına 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldu.

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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'a 3-0 mağlup oldu ve galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri, 39. ve 53. dakikalarda Thiam ve 45. dakikada Emrah Başsan kaydetti.

Kayserispor bu sonuçla puanını 10'a çıkardı. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan Galatasaray ise 8 puanda kaldı.

Kayserispor gelecek hafta deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak. Galatasaray ise Göztepe'yi konuk edecek.

KAYSERİSPOR 3- 0 GALATASARAY (MAÇIN ÖZETİ)

90 VEMAÇ BİTTİ

89' Maçın sonunda en az 4 dakika uzatma oynanacak.

78' Taylan Antalyalı yerini Atalay Babacan'a bıraktı.

70' Galatasaray bu bölümde tüm hatları ile rakip yarı alana yerleşti.

62' Yedlin'in sağ kanattan ortasında ön direkte çok şık bir şekilde topu kontrol eden Mohamed, dönerek vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

58' Assunçao, Mensah'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.

53' Gol... Kayserispor 3-0 Galatasaray (Thiam)

52' Kayserispor penaltı kazandı.

48' Ömer'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa Assunçao vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.

45' Gol... Kayserispor 2-0 Galatasaray (Emrah Başsan)

39 Kayserispor öne geçti! Sağ kanattan Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinden Thiam'ın vuruşunda top ağlarla buluştu.

24' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Mohamed kafayı vurdu. Hosseini çizgi üzerinde müdahale ederek gole izin vermedi.

18' Oğulcan'ın pasıyla topal buluşan Feghouli sol çaprazdan ceza sahasına sokulmak isterken top ayaklarına dolandı ve savunma tehlikeyi büyümeden önledi.

15' Hızlı gelişen Galatasaray atağında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Oğulcan, dar açıdan yakın direğe doğru sert bir vuruş yaptı. Lung gole izin vermedi.

7' Sol kanattan Taylan'ın ortasında Hosseini topu karşıladı. Seken topu Carole uzaklaştırdı.

1' Maç başladı.

Kayserispor-Galatasaray 11'ler:

Kayserispor: Lung, Carole, Kolovetsios, Majid, Onur, İbrahim, Attamah, Mensah, Emrah, Cardoso, Thiam

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Assunçao, Emre Kılınç, Taylan, Oğulcan, Feghouli, Muhammed