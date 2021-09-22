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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta üst düzey temaslar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta üst düzey temaslar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'taki temasları sürüyor.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Petar Stoyono'vu kabul etti. Erdoğan daha sonra Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile bir araya geldi.

Edı Rama ile bir saat görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Yeni Türkevi Binası'nda basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık bir saat sürdü.

Öte yandan Erdoğan, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitarovic ile Bulgaristan eski Cumhurbaşkanı Petar Stoyono'vu kabul etti.

Burundi cumhurbaşkanı Ndayishimiye ile görüştü

Erdoğan New York'ta, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye ile bir araya geldi. Yeni Türkevi Binası'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. 

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını, Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye'ye hediye etti.

Yeni Türkevi Binası'nda gerçekleşen görüşmede, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fıfa başkanı İnfantino'yu kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.

Yeni Türkevi Binası'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Irak cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu'na katıldığı New York'ta, Irak Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya geldi.

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