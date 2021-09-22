BIST 1.407
DOLAR 8,65
EURO 10,13
ALTIN 492,83
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Çarşamba Şok’ta

Fatih Terim: Biz doğru yoldayız

Fatih Terim: Biz doğru yoldayız

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'a 3-0 yenildi. Maçın ardından Fatih Terim karşılaşmayı değerlendirdi.

Abone ol

Galatasaray'ın galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Sarı-Kırmızılı takım ligin 6. haftasında Kayserispor'a 3-0 yenildi. Teknik direktör Fatih Terim karşılaşmayı beIN SPORTS'a değerlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, "Bir defa Hikmet Hoca bu kadar kaldığına göre herhalde anlatmıştır maçı zaten. Sağ olsun benim yerime de anlatmıştır nasılsa... Tabii puan kaybetmek istemeyiz ama futbolun içinde bunlar var. Sezon başında olması, ileride olmasından iyidir.

Müthiş bir Galatasaray takımı olacak

Biz Galatasaray takımıyız, bu gibi şeyleri çok gördük. Altından kalkmasını biliriz, bildik. Eski günlerimize veya oynadığımız çok iyi maçlara döneceğimiz kesin. Orada iki puan verdik, burada üç puan verdik... 1 Ocak bir daha müthiş bir Galatasaray takımı olacak. Kim mücadele eder, kim etmez, kim yüreğinde hisseder, hissetmez biliyoruz.

Sadece sezon başı başka puanlarda olabilirdik, olamıyoruz. 10'a yakın pozisyon bulup atamıyorsak, kalemizde tehlike yokken faul yapıp gol yersek daha fazla atmamız gerekecek. Bunları da atamazsak mağlup oluyoruz." diye konuştu.

Terim, Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Galatasaraylılar bilmelidir ki biz doğru yoldayız, neticeler yanlış olabilir. Böyle bir karamsarlığa kapılmanın manası yok. Biz her oyuncunun ne yapmak istediğini, nasıl olduğunu biliyoruz. Hiç merak etmesinler. Galatasaraylılara söyleyeceğim, üzgünüm. Ama o kadar kritik zamanlarda o kadar gördük ki biz bunları... Şimdi çok zaman var, biz bunları hallederiz. Kusura bakmasınlar. Lazio maçıyla son iki maç arasında büyük fark var. Bunları değiştireceğiz. Bazı oyuncuların Galatasaray adına ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı, bazı oyuncuların da fırsatlardan yararlanamadığı çok net. Biz bunların hepsini çözeriz. Burada bir sorumlu varsa onun kim olduğu açık."

TEPKİ ÇOK BÜYÜK

Sosyal medyada binlerce tepki paylaşımı yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, Fatih Terim'in artık takımdaki görevinden ayrılması konusunda hemfikir oldu. Binlerce paylaşımın ardından deneyimli hocanın adı sosyal medya gündeminin zirvesinde ilk sıraya yerleşti.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta üst düzey temaslar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan New York'ta üst düzey temaslar
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
DSÖ'den koronavirüs ve Türkiye açıklaması!
DSÖ'den koronavirüs ve Türkiye açıklaması!
Kayserispor-Galatasaray maçı özet ve golleri
Kayserispor-Galatasaray maçı özet ve golleri
ABD Merkez Bankası FED, beklenen faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası FED, beklenen faiz kararını açıkladı
Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Rizespor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Türkiye 22 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 22 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Ak Parti giderse ne olacak?
Ak Parti giderse ne olacak?
MEB Bakanı Özer: Eğitime ara veren sınıf sayısı arttı
MEB Bakanı Özer: Eğitime ara veren sınıf sayısı arttı
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank açıklama yaptı
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank açıklama yaptı