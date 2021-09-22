Manisa'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Manisa'nın Salihli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda örgüt üyesi olduğu belirtilen 6 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilirken, bir şüphelinin arama çalışmaları sürüyor.

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MANİSA'nın Salihli ilçesinde DEAŞ terör örgütüne üyesi olduğu iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, DEAŞ terör örgütü içerisinde ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak faaliyet gösteren şüphelilerin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Salihli'de tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda DEAŞ terör örgütü lehine Suriye uyruklu şahıslar ile bir araya gelerek terör örgütünü övücü mahiyette, terör örgütünün propagandasını yapan ve geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü içerisinde çeşitli faaliyetlerde bulunulduğu yönünde bilgiler elde edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirilirken, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi