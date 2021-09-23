Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Beyaz Saray'da kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Beyaz Saray'da görüştü. Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada iki ülkenin Afganistan konusunda yakın temasının devam edeceği aktarıldı.

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umhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, Kovid-19 ve küresel iklim değişikliğinin yanı sıra Afganistan, Suriye, Irak, Libya, Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

Türkiye-ABD ilişkilerinin stratejik öneminin altının çizildiği görüşmede, ekonomik işbirliğini arttırmak için atılması gereken adımlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, iki ülke ticaret hacminin hedeflenen 100 milyar dolara ulaşması için gerekli mekanizmaların harekete geçirilmesi ve karşılıklı üst düzey ziyaretlerin arttırılması üzerinde duruldu.

NATO'da dayanışma vurgusu

Afganistan'da oluşabilecek yeni insani krizlerin önlenmesi ve ülkeye insani yardımların bir an önce ulaşması için uluslararası işbirliğinin elzem olduğu vurgulanan görüşmede, Türkiye ve ABD'nin, Afganistan konusunda yakın temasının devam edeceği ifade edildi.

NATO müttefikleri arasındaki dayanışmanın önemine dikkat çekilen görüşmede, müttefikler arasındaki sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiği dile getirildi.

Görüşmede ayrıca Karabağ zaferi sonrasında Kafkaslar'daki son durum değerlendirildi. Bölgesel barış ve istikrar için çok yönlü çabaların devam etmesinin önemi vurgulandı.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı yazılı açıklamada "Sullivan, Afganistan'daki ortak çalışmamızdan memnuniyetini dile getirdi ve bu ülkede ihtiyaç sahibi Afganlara insani yardımın ulaştırılmasının sağlanması da dahil birçok konuda iş birliğinin devam etmesinin önemini vurguladı." bilgisini paylaştı.

Kalın ve Sullivan'ın Kovid-19 salgını ve iklim değişikliği de dahil küresel konuları ele aldığını aktaran Horne, Orta Doğu ve Kafkaslar'daki gelişmeler ve Doğu Akdeniz'de istikrarın devamının önemi gibi konuların da konuşulduğunu belirtti.

Horne açıklamada, "Kalın ve Sullivan, Türkiye-ABD ikili ilişkisinin geliştirilmesi için diyaloğun sürdürülmesinin önemi konusunda mutabık kaldı." ifadesini kullandı.