CHP'li Özgür Özel'den erken seçim iddiası

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ın HDP'yi güçsüzleştirmek için içeride tutulduğunu ileri sürdü. Özel, erken seçimle ilgili olarak da anketleri işaret etti.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Selahattin Demirtaş konusunda partilerinin tavrı belli olduğunu söyleyerek HDP'yi güçsüzleştirmek için içeride tutulduğunu ileri sürdü. Özel, AK Parti'nin mevcut şartlarda erken seçim kararı alamayacağını da iddia ederek kendilerinin seçimlere hazır olduğunu söyledi.

Özgür Özel, Halk TV'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Kürt soru için TBMM'nin devrede olması gerektiğini ve HDP ile bu müzakerelerinin götürülebileceğini söyledi. Özel, Demirtaş'ın ise HDP'yi güçsüzleştirmek için içeride tutulduğunu ileri sürdü.

İşte Özel'in açıklamaları;

"Selahattin Demirtaş konusunda en üst düzeyde Sayın Genel Başkan'ın kullandığı ifadeler var. Kendisinin partisinin başından uzaklaştırılarak, HDP'yi güçsüzleştirmek için siyaseten alıkonulduğunu noktasında hem fikiriz.

Ortada bir gerçek var. Bir süreç yaşandı, o sürecin HDP tarafındaki aktörleri suçlanıyor, AK Parti tarafındaki aktörleri suçlanmıyor. Kaldı ki o dönemde bir kanuni düzenleme yapıldı kamu görevlileriyle ilgili. Bu süreçte üstendikleri görevlerden dolayı, yani Kandil'den alıp gelen helikopterin pilotundan uçağın pilotundan, işte görüşmeleri sürdüren MİT'çilerin endişelerini bertaraf etmek için bunu yaptılar (suçlanamayacaklar). Bir yandan milletvekilleri de kamu görevlisi ama onun dosyalarına bunlar suç unsurları olarak nakşedildi.

Selahattin Demirtaş konusunda biz bir ciddi haksızlığa uğradığını her zaman söyledik. CHP'nin Meclis'teki grubunun kanunlarda, yasama süreçlerinde, Meclis'teki ilişkilerde, HDP'yi hiçbir siyasi partiden daha geride bir muhataplık tutmadı, tutmayacak.

Erken seçim açıklamaları

Erken seçim, siyasetçilerin muhalefetin talebiyle olmaz. Erken seçim halkın talebiyle olur. Bugün Ardahan'dan Antalya'ya Tekirdağ'dan Erzurum'a, Hakkari'ye, Diyarbakır'a, Kayseri'ye kadar Mersin'e, Hatay'a kadar her yerde. Girdiğiniz, çıktığınız esnaf dükkanında ya ilk soru ya son soru. Bazen ilk soruyorlar: Seçim var mı başkan? Bunu CHP'li esnaf değil, MHP'li olan AK Partili olan herkes!

Gündem erken seçimse siyaset teorisi bunu iktidar tarafından uzun süre taşınamayacağı, erken seçimin kaçırılmaz olduğunu söyler. Erken seçim muhalefetin değil halkın gündemi. Biz dünden razıyız, bugünden hazırız. Pozisyonumuz bu!

Şimdi bu anketlere bakınca, Recep Tayyip Erdoğan'ın durumuna, geçmişine, hissiyatına bakınca bu şartlarda da yapamaz gibi görüyoruz. Bu seçimden kaçamaz diyorum ama bu sonuçlara da yapamaz diyorum. "