Koronada dünyanın beklediği haber! Covid-19'a karşı etkili ilaç oymuş Türkiye'de de kullanılıyor

Koronavirüsle mücadelede aşıların yanı sıra ilaç geliştirmek için zamana karşı yarış sürerken ABD'den ezber bozan bir sonuç geldi. Uzmanlar koronavirüse karşı etkili ilacı açıkladı, dünyaya umut oldu...

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Dünya genelinde 225 milyondan fazla insana buluşan koronavirüs 5 milyona yakın insanın hayatına mal oldu. Pandemi ile birlikte bilim dünyası neredeyse tüm mesaisini virüsü yenmeye ayırdı. Bu kapsamda virüse karşı elimizdeki en güçlü silah olan pek çok aşı geliştirildi.

Aşıyla birlikte etkili bir ilacın da bulunması şart!

Dünya genelinde 5 milyar dozun üzerinde aşılama yapıldı ve bu sayede pek çok hayat kurtarıldı. Ancak uzmanlar aşı ile birlikte virüse karşı etkili bir ilacın bulunması gerektiğinin altını çiziyor. Pek çok şirket ve bilim ekibi koronavirüse karşı ilaç geliştirmek için zamana karşı yarış verirken dünyanın umutla beklediği haber ABD'den geldi.

Remdesivir riski yüzde 87 oranında azalttı

Ağır koronavirüs hastalarını tedavi etmek için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan tek ilaç olan Remdesivir'i mercek altına ala bilim insanları araştırmanın sonuçlarını sonunda açıkladı. Kaliforniya, ABD merkezli Gilead Sciences Inc, antiviral ilaç Remdesivir'in erken verildiğinde yüksek riskli Kovid-19 hastalarında hastaneye yatış riskini yüzde 87 oranında azalttığını tespit etti.

Ağır hastaları tedavi etmenin yanında

Ekip, bulguların, Remdesivir'in ciddi şekilde hasta olan koronavirüs pozitif kişileri tedavi etmenin yanı sıra ciddi şekilde hastalanma riski yüksek olan ancak enfeksiyonun henüz erken safhalarında olanlar için de kullanılabileceğini gösterdiğinin altını çizdi.

En etkili isim 'faydalı' demişti

ABD'de salgın konusunda en yetkili isim olarak adlandırılan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, Remdesivir'in Kovid-19 tedavisinde 'net bir etkisi' olduğunu söylemişti. İlacın koronavirüsü engellediğini söyleyen Fauci, 'Veriler Remdesiviri'n iyileşme süresi üzerinde net, önemli ve olumlu bir etkisi olduğunu gösteriyor' dedi ve bunun 'bir ilacın virüsü engelleyebildiğini kanıtladığını' söyledi.

Fauci haklı çıktı

Fauci'nin bu açıklamaları yaptığı dönemde elimizde bugün açıklanan veriler yoktu. Başka bir deyişle Fauci'nin 'net bir etkisi' olduğunu söylediği ilacın koronavirüs ile mücadelede sanılandan daha büyük rol oynayabileceği kanıtlandı. Söz konusu araştırma ile Fauci'nin haklılığı aylar sonra kanıtlandı. Ancak hala aşı olmak koronavirüse karşı elimizdeki en etkili korunma yöntemi.