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TÜİK 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TÜİK 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 4 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

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Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜİK'in Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Yazılım Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı istihdam edilmek üzere sınavla 4 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

Adaylar başvurularını Strateji ve Bütçe Başkanlığı (https://kamuilan.sbb.gov.tr/) ve TÜİK'in internet sitelerinde bulunan sınav ilanını inceleyerek, başvurularını TÜİK'e şahsen veya posta yoluyla yapabilecek.

Alım, yazılım geliştirme uzmanı, proje yöneticisi ve sistem uzmanı pozisyonlarına olacak.

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