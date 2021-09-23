Kartal'da sırra kadem basmıştı! Arda Yurtseven ölü bulundu ölüm nedeni ne?

İSTANBUL Kartal'da 3 gün önce ailesinin polise kayıp başvurusu yaptığı 16 yaşındaki Arda Yurtseven ormanda ölü bulundu.Abone ol
İstanbul Kartal Esentepe Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Arda Yurtseven geçtiğimiz pazartesi günü bisikletiyle çıkarak kayboldu. Ailesi, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Sabah'ta yer alan habere göre gencin cep telefonunun sinyal verdiği Aydos Ormanı'nda arama yapıldı. Arama sırasında Yurtseven'in bisikletine rastlandı. Aramalar sürerken Arda Yurtseven'in cesedi bir ağaçta asılı halde bulundu.
Ekiplerin incelemelerin ardından 16 yaşındaki Arda Yurtseven'in cansız bedeni Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Arda Yurtseven'in ölüm nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.