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Bartın'da işçi servisi devrildi! Kazada 11 kişi yaralandı

Bartın'da işçi servisi devrildi! Kazada 11 kişi yaralandı

BARTIN'dan kaza haberi geldi. Amasra ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.

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 Bartın'ın Amasra ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Amasra'dan Bartın istikametine giden İsa Y. (47) idaresindeki 74 AT 568 plakalı minibüs, Uğurlar köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesinde çalıştıkları öğrenilen 11 işçi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü İsa Y, gazetecilere, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın kaymaya başladığını, bariyere çarparak devrildiğini söyledi.

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