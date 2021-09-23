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DEVA ve Gelecek CHP ile ittifaka girecek mi? CHP'den açıklama geldi!

DEVA ve Gelecek CHP ile ittifaka girecek mi? CHP'den açıklama geldi!

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay basın toplantısında seçim ittifaklarına değindi. Gazetecilerin, "DEVA ve Gelecek Partisi Millet İttifakı'na dahil olur mu?" sorusuna Altay, yeşil ışık yaktı.

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu eğitim ve öğretim yılı için tüm kamu misafirhanelerinin ve sosyal tesislerinin öğrencilere tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

Barınma sorununu çözebilecek yol ve yöntemin bu olduğunu savunan Altay, "Öğrencilerimizin çadırda yatmaları bir görsellik, gösteri değildir, bir darda kalmadır, mağduriyettir." ifadelerini kullandı. Altay, şu anda 81 ilde yurt sorunu yaşayan neredeyse 10 binlerce öğrenci olduğunu ileri sürdü.

DEVA ve Gelecek ittifaka girecek mi?

Parlamenter sisteme ilişkin bir toplantıda DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin de yer aldığının hatırlatılarak ittifaka katılıp katılmayacakları yönünde bir soruya Altay, şöyle karşılık verdi:

"Güçlendirilmiş parlamenter sisteme yönelik olarak Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin dışında birtakım partilerin yetkilileriyle arkadaşlarımızın bir araya gelmesi çok sevindirici, anlamlı ve kıymetlidir. Bu görüşmeler, istişareler sonunda toplumun tümünü bir demokrasi şemsiyesi, demokrasi paydası altında siyasi partilerle beraber güç ve iş birliği yapmalarına imkan verebilir. Bu yönüyle çok kıymetlidir. Millet İttifakı'ndaki parti sayısının daralması ya da genişlemesi, yapılacak görüşmelerle ilgili olarak parti yetkilileri tarafından önümüzdeki gün ve aylarda netleşir. Gizli saklı hiçbir partinin bir şey yaptığı yok. İttifakın, demokrasi isteyen herkesin, demokrasi karşıtlarına karşı tek bir safta yer almasından büyük memnuniyet duyuyorum."

Ortak aday iddiaları

İttifakın cumhurbaşkanı adayına ilişkin bir soru üzerine Altay, "Ortak aday…. Vallahi bilmiyorum. İlk turda her parti kendi adayını mı çıkarır? Bütün bunlara, kamuoyunun beklentilerini de dikkate alarak, sayın genel başkanların, başta Sayın Akşener ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun oturup yapacakları görüşmeler sonrasında parti kurmaylarıyla bir araya gelinerek yapılacak görüşmelerden sonra karar verilir. Biz, milletin hissiyatına paralel siyaset yaparız. Milletin beklentilerini dikkate alarak siyaset yaparız. Milletin arzuları bizim için önemli ve kıymetlidir." değerlendirmesinde bulundu.

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