Medyada yeni kavga! Yılmaz Özdil Veyis Ateş'e 'si....dirik' dedi, 'köpek' cevabı aldı

Veyis Ateş Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil'i hedef alıp "Neydi sizi beddualaşacak kadar hırçınlaştıran bu durum?" diye sordu. Uğur Dündar, "Veyis Ateş gazeteci değildir" dedi. Yılmaz Özdil da kavgaya karışıp Veyis Ateş için 'si...rik' dedi. Veyis Ateş tarihi hicivle Yılmaz Özdil'e 'köpek' karşılığı verdi...

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SBK Holding'ten soruşturmayı durdurmak için para istediğine ilişkin ses kayıtları yayınlanan Veyis Ateş 3 ay sonra ortaya çıkıp, hakkındaki iddialar nedeniyle Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasında bir süre önce yaşanan gerilime isim vermeden gönderme yaptı ve "Neydi sizi beddualaşacak kadar hırçınlaştıran bu durum? Size bir şey anlatmaktan vazgeçtim" dedi. Ateş, "'Biz bu mahallede kırk kişiyiz, hepimiz birbirimiz biliriz.' Kimler kimlerle, neler neler..! Şimdilik off the record ama siz yine de bekleyedurun, bir gün belki..." ifadesini kullandı. İşte bu sözler yeni bir kavganın fitilini ateşledi. Uğur Dündar, Veyis Ateş'e ateş püskürürken, Yılmaz Özdil açık açık akaret etti.

Uğur Dündar: Veyis Ateş bana göre gazeteci değildir

"Veyis Ateş bana göre gazeteci değildir. Bir 'hiç' bile değildir!.." diyen Uğur Dündar, Twitter hesabından, "Veyis Ateş, Sen ana rahmine düşmeden iki yıl önce ben, canım pahasına halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet ediyordum. Bugün de doğru bildiğim yolda yılmadan, dimdik ilerliyorum. Sen, benim meslek namusumu sorgulayacaklar sıralamasında ancak zurnanın son deliği olabilirsin!" ifadelerini paylaştı.

Veyis Ateş bu paylaşımı alıntılayarak, "Bak; bu şimdi hiç olmadı Uğur Bey… Hani bir telefon görüşmemizde seni yayınıma davet etmişdim de sen gelemeyeceğini ilettikten sonra, gazeteceliğimi çok beğendiğini söyleyip sesimi de daha başka mecralarda da kullanmamı tavsiye etmiştin..!" cevabı verdi. Uğur Dündar da Ateş'in bu paylaşımına, "Kibarca reddetmiş, biraz da ironi yapmıştım!.." diye karşılıkta bulundu.

Kavgaya Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ise daha sert ifadelerle girip Veyis Ateş için 'si...dirik' dedi. Uğur Dündar'ın paylaşımını alıntılayan Yılmaz Özdil, "Altına imza atarım, hep söylüyorum, sikindirik tipleri ciddiye alma ağabey" ifadelerini kullandı.

Veyis Ateş'ten tarihi hicivle 'köpek' cevabı

Veyis Ateş ise buna Yılmaz Özdil'e "köpek" diyerek karşılık verdi. Ateş, Yılmaz Özdil'in paylaşımını Şair Nefi'nin Tahir Paşa'ya yazdığı "Tahir Efendi bana kelp demiş; İltifatı bu sözde zahirdir. Benim mezhebim Malikidir, Zira itikadımca kelp Tahirdir.” hicviyle paylaştı.