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Yusuf Engin kimdir kaç yaşında aslen nereli Yusuf Engin ne iş yapıyor?

Yusuf Engin kimdir kaç yaşında aslen nereli Yusuf Engin ne iş yapıyor?

Sosyal medya fenomeni olan Danla Bilic'in yeni sevgilisi olduğu söylenen iş adamı Yusuf Engin magazin basının konusu oldu. Son olarak Poyraz Teoman ile dolu dizgin bir aşk yaşayan Danla Bilic rotasını bu kez Yusuf Engin'e çevirdi. Peki aslen Rizeli olan iş adamı Yusuf Engin kimdir, ne iş yapıyor, şirketleri hangis?

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Çektiği videolar ile gündem olan sosyal medya fenomeni Danla Bilic yeni aşkını buldu. Son olarak Poyraz Teoman ile aşk yaşayan Danla Bilic aradığı bulamamış ve ayrılmıştı. Şimdi ise Danla Bilic iş adamı Yusuf Engin ile sevgili. Magazin basınında konuşulan bu haberin ardından Yusuf Engin kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor soruları merak edildi. 

Yusuf Engin, Bahçeşehir Üniversitesi'de gördüğü 4 yıllık Avrupa Birliği İlişkileri eğitimini 2010 yılında tamamlamıştır. 2012 yılında Engin Grup bünyesinde yer alan Engin Satış Destek Hizmetleri bünyesinde Kurul Üyesi olarak görev almaya başlamıştır.

Futurapet isimli firmada hissedar olan Yusuf Engin, holdingin diğer grup şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Engin Grup parfüm şirketinin hissedarlarından biridir. Yusuf Engin, Engin Grup Holding'te Engin Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Yusuf Engin, Rizelidir.

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