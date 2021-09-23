Cumhurbakanı Erdoğan'a söyledi! Johnson'dan İngiltere'nin Osmanlı'ya yaptığı ihanete gönderme!

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüşmesindeki ilginç ayrıntıyı yazdı. Johnson İngiltere'nin 107 yıl önce Osmanlı'ya yaptığı Reşadiye olayında paralarını gasp etme olayına gönderme yaptı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’taki Türkevi’nde görüştüğü İngiltere Başbakanı Johnson’ın sözleri çok konuşulacak. Görüşmede Türkiye ile İngiltere arasındaki ‘uçak gemisi’ projesi gündeme gelince Johnson 107 yıl önceki Reşadiye olayına şaka yollu göndermede bulunarak “Bizimkiler parayı alıp gemileri göndermiyor” dedi.

New York’ta dolu dolu 4 gün geçiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ikili görüşmelerinin hemen hepsini Pazartesi günü açılışı yapılan Türkevi’inde gerçekleştirdi. Erdoğan’ın aynı gün yerel saatle 17.00’de İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile randevusu vardı.

Johnson bu randevu sonrası Türkevi’nden ayrılırken “Görüşmeniz nasıl geçti” şeklindeki soruya, “Always good/Daima iyi” şeklinde bir cevap verdi.

Benim görüşmenin içeriğinden haberdar olan çevrelerden aldığım bilgiler ise, Erdoğan-Johnson görüşmesinin sadece “Çok iyi” değil, aynı zamanda da “Çok enteresan” geçtiğine işaret ediyor.

SİHA'lara övgü

Askeri konular ve savunma sanayii meselelerinin konuşulduğu bölümde, İngiliz Başbakan Türkiye’nin SİHA’larıyla ilgili övgü dolu sözler sarf ediyor.

Johnson'ın yaptığı şaka yollu gönderme

Kendisinin Türkiye ile ilgili kökleri bahsinde Çankırı’nın ismi geçince itiraz ediyor, Çankırı değil, Kalfat’lıyım diyor. (Kalfat, Çankırı’nın Orta ilçesine bağlı bir köy)

Görüşmede Türkiye ile İngiltere arasında bir süredir görüşmeleri yapılan ortak ‘uçak gemisi’ projesi gündeme geliyor.Projenin kaç yılda biteceği konuşuluyor.Bu sırada çok enteresan bir şey oluyor

Johnson, dilinin kemiği olmayan rahat bir siyasetçi. Bu konu konuşulurken, İngilizlerin 107 yıllık bir utancına şaka yollu göndermede bulunuyor.

“Bizimkiler parayı alıp gemileri göndermiyorlar” anlamında bir cümle kullanıyor.

Johnson’ın şaka yollu hatırlattığı 107 yıllık hikaye şu: Osmanlı devleti İngiltere’ye iki tane savaş gemisi siparişi verdikten sonra, halktan topladığı yardımlarla bu gemilerin ödemesini peşin olarak yapıyor. 1914 yılında gemilerin yapımı tamamlanıyor. ‘Sultan Osman-ı Evvel’ ve ‘Reşadiye’ ismi verilen gemiler tam teslim edilmek üzere iken İngiliz yönetimi ani bir karar alıp, parası ödenmiş olan gemileri Osmanlı devletine teslim etmekten vazgeçiyor. Bir başka deyişle bu gemiler gasp ediliyor.Teslim edilmedikleri gibi, ödenen paralar da iade edilmiyor. Churchill’in Türklere bir kazığı olarak bilinen bu karar alınırken, Osmanlı devletinin Almanya ile yakınlaşmasının gerekçe gösterildiği iddia edilir. Bir başka iddia ise, tam tersine, İngilizlerin aldığı bu kararın Osmanlı’yı Almanlara yakınlaştırdığı yönünde.

F35 hikayesine benziyor

Bu hikaye, günümüzde Amerikalıların Rusya’dan alınan S-400 füze savunma sistemini bahane ederek Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmasına benziyor.

Bu uçakların parasını da ödedik ama programdan çıkarıldığımız halde, henüz ödediğimiz paraları geri alabilmiş değiliz.

İlginçtir, Amerikalıların bu çifte standartlı yaklaşımıyla ilgili bir itiraf da, 2020’da Osaka’da yapılan G-20 zirvesi sırasında dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından gündeme getirilmişti.