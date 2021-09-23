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MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal görevinden istifa etti

MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal görevinden istifa etti

MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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MHP'de son dönemde yaşanan istifa furyasına bir yenisi eklendi. MHP'de Manisa İl Başkanı Ömer Baysal da istifa edenler kervanına eklendi. MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal görevinden istifasını Facebook hesabından duyurdu.

MHP'li Baysal şunları yazdı: ''Kıymetli Ülküdaşlarım. Şu an itibariyle yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı görevimden ayrılıyorum.  Görevler gelip geçici, baki olan teşkilattır. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Partimizin ve Liderimizin emrindeyim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hakkınızı helal ediniz.''

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