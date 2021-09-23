Hakkari'de rekor miktarda eroin yakalandı!

HAKKARİ polisi düzenlediği operasyonda yeni bir rekora imza attı. Operasyon kapsamında bir seferde 566 kilo eroin ele geçirildi....

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda, 566 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekora daha; Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.