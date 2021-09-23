BIST 1.407
DOLAR 8,67
EURO 10,18
ALTIN 491,84
HABER /  GÜNCEL

Hakkari'de rekor miktarda eroin yakalandı!

Hakkari'de rekor miktarda eroin yakalandı!

HAKKARİ polisi düzenlediği operasyonda yeni bir rekora imza attı. Operasyon kapsamında bir seferde 566 kilo eroin ele geçirildi....

Abone ol

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda, 566 kilogram eroin ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Evlatlarımızın, nesillerimizin uyuşturucuyla yok edilmesine izin vermedik, vermeyiz. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizden bir rekora daha; Yüksekova'da gerçekleştirilen operasyonda 566 kilogram eroin ele geçirildi. Emeği geçen tüm polislerimizi tebrik ediyorum" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da 65 yaş üstünün aşılama oranı kaç oldu? Vali Ali Yerlikaya açıkladı
İstanbul'da 65 yaş üstünün aşılama oranı kaç oldu? Vali Ali Yerlikaya açıkladı
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Yusuf Engin kimdir kaç yaşında aslen nereli Yusuf Engin ne iş yapıyor?
Yusuf Engin kimdir kaç yaşında aslen nereli Yusuf Engin ne iş yapıyor?
Cumhurbakanı Erdoğan'a söyledi! Johnson'dan İngiltere'nin Osmanlı'ya yaptığı ihanete gönderme!
Cumhurbakanı Erdoğan'a söyledi! Johnson'dan İngiltere'nin Osmanlı'ya yaptığı ihanete gönderme!
MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal görevinden istifa etti
MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal görevinden istifa etti
Muğla'da 112'yi aramadığı ortaya çıktı! Hakimden muhtara ilginç tepki
Muğla'da 112'yi aramadığı ortaya çıktı! Hakimden muhtara ilginç tepki
Arda Türkmen eşi kim çocuğu var mı? Arda Türkmen kaç yaşında nereli?
Arda Türkmen eşi kim çocuğu var mı? Arda Türkmen kaç yaşında nereli?
Medyada yeni kavga! Yılmaz Özdil Veyis Ateş'e 'si....dirik' dedi, 'köpek' cevabı aaldı
Medyada yeni kavga! Yılmaz Özdil Veyis Ateş'e 'si....dirik' dedi, 'köpek' cevabı aaldı
Cezayir hava sahasını Fas'a kapattı! İki ülke arasında gerginlik
Cezayir hava sahasını Fas'a kapattı! İki ülke arasında gerginlik
DEVA ve Gelecek CHP ile ittifaka girecek mi? CHP'den açıklama geldi!
DEVA ve Gelecek CHP ile ittifaka girecek mi? CHP'den açıklama geldi!