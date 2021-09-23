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'5 general istifa etti' iddiası! Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı

'5 general istifa etti' iddiası! Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün gündeme getirdiği 'operasyon bölgelerindeki 5 general istifa etti' iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Generallerin emeklilik talebinde bulunmasının en doğal hakları olduğu belirtilen açıklamada, "Sadece 2 generalimiz emeklilik talebinde bulunmuştur" denildi...

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TSK'da görev yapan 5 generalin son dönemde istifa ettikleri iddiasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. MSB'den yapılan açıklamada , 5 general iddiası yalanlanırken, sadece iki generalin aile ve sağlık sorunları nedeniyle emekliliğini istediği bildirildi. İşte MSB'den yapılan o açıklama:

- TSK’da görev yapan her bir personelin, bu kutsal görevi seçmesi kadar emekli talebinde bulunması da en doğal hakkıdır.

- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla, dileyen her TSK personeli görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile Ocak-Şubat veya Temmuz-Ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabilmektedir.

- Bu kapsamda emeklilik dilekçelerinin alınması işlemi 31 Ağustos 2021’de tamamlanmıştır. Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir.

- Söz konusu iki generalimizin emeklilik taleplerinin olağan dışı bir işlem gibi göstererek TSK’nda bir sıkıntı varmış gibi vermek, sayılar ve isimler vererek olumsuz algı oluşturmaya çalışmak; iyi niyetle açıklanması mümkün olmayan, hem emeklilik talebinde bulunan personelimizin kişilik haklarına saygısızlık hem de TSK’nı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları olarak değerlendirilmektedir.

- Asılsız haberlerle hakları ihlal edilen personelimizin gerçeği yansıtmayan haber veya yorumlara karşı her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklıdır..

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