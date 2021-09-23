'5 general istifa etti' iddiası! Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün gündeme getirdiği 'operasyon bölgelerindeki 5 general istifa etti' iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Generallerin emeklilik talebinde bulunmasının en doğal hakları olduğu belirtilen açıklamada, "Sadece 2 generalimiz emeklilik talebinde bulunmuştur" denildi...

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TSK'da görev yapan 5 generalin son dönemde istifa ettikleri iddiasıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. MSB'den yapılan açıklamada , 5 general iddiası yalanlanırken, sadece iki generalin aile ve sağlık sorunları nedeniyle emekliliğini istediği bildirildi. İşte MSB'den yapılan o açıklama:

- TSK’da görev yapan her bir personelin, bu kutsal görevi seçmesi kadar emekli talebinde bulunması da en doğal hakkıdır.

- 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, emeklilik hakkını kazanmaları kaydıyla, dileyen her TSK personeli görevini ifa sırasında kendi isteği ve iradesi ile Ocak-Şubat veya Temmuz-Ağustos aylarında emeklilik talebinde bulunabilmektedir.

- Bu kapsamda emeklilik dilekçelerinin alınması işlemi 31 Ağustos 2021’de tamamlanmıştır. Sadece iki generalimiz sağlık ve ailevi nedenlerle emeklilik talebinde bulunmuş ve talepleri kabul edilmiştir.

- Söz konusu iki generalimizin emeklilik taleplerinin olağan dışı bir işlem gibi göstererek TSK’nda bir sıkıntı varmış gibi vermek, sayılar ve isimler vererek olumsuz algı oluşturmaya çalışmak; iyi niyetle açıklanması mümkün olmayan, hem emeklilik talebinde bulunan personelimizin kişilik haklarına saygısızlık hem de TSK’nı yıpratmaya yönelik algı oluşturma çabaları olarak değerlendirilmektedir.

- Asılsız haberlerle hakları ihlal edilen personelimizin gerçeği yansıtmayan haber veya yorumlara karşı her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklıdır..