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Fahiş fiyatlara 6 maddelik çözüm! Marketlere yeni yasaklar...

Fahiş fiyatlara 6 maddelik çözüm! Marketlere yeni yasaklar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerdeki, denetimleri sürdürmek suretiyle, ciddi fiyat farklarını ortadan kaldıracağız” açıklamasının ardından gözler bu alanda atılacak adımlara çevrildi.

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AK Parti Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya, “Nüfusu 5 binden az olan yerlerde zincir market olmamalı, gıda sanayinde fason üretim yaptıramamalı” önerisinde bulundu.

Teşvik mekanizması

AK Parti 1 Ekim’de açılacak meclis öncesi fiyat enflasyonun önüne geçilmesi için Hal Yasası’nı tekrar gündemine aldı. Hal Yasası ile market raflarındaki ürün fiyatlarının dengelenmesi için frigofirik (Isı değişimine duyarlı) araç almak isteyenlere teşvik verilmesi planlanıyor. Buna göre bir teşvik mekanizması kurulacak.

Üretici birlikleri satış yapabilecek

Hal yasası ile üretici birliklerinin hal ve pazarlarda stant açarak satış yapmasının da önü açılacak. Belediyeler, üretici birliklerine hal ve pazarlarda yüzde 30 yer tesis edecek. Bir ilin üretici birliği kendi ilinin üreticisinin ürününü küçük bir komisyon ile Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerin hal ve pazarlarında satılabilecek.

Ayrıca buğday, mercimek, şeker pancarı, patates gibi belirli dönemlerde üretilen fakat 12 ay ihtiyaç duyulan ürünlerin depolaması ile ilgili de yeni bir yol izlenmesi planlanıyor. AK Parti’li kurmaylar, bu ürünlerin depolama zorunluluğu olduğunu belirterek, fiyatlarda istikrarsızlığı önlemek için bu kapsamda yıllık üretim ve tüketim planlanmalı, depolanma da buna göre belirlenmeli. Bu konuda düzenleme yapıyoruz” ifadesini kullandı.

Özkaya’nın, bu konudaki 6 maddelik önerisi...

1- Nüfusu 5 binden (3-4 bin de olabilir) az olan yerlerde zincir market olmamalı.
2- Ulusal marketlerde, üst şube sayısı, toplam alan ve şube alanı sınırı olmalı.
3- Marketler tarım ve hayvancılık üretiminde bizzat olmamalı.
4- Marketler istediği her ürünü değil belirlenen ürünleri her zaman satmalı.
5- Ürünleri depolama sınırları belirlenmeli.
6- Marketler fason üretim yaptıramamalı. Ya başka şirketlerin ürününü satmalı ya da bizzat kendisi üretmeli.

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