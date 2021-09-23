Thodex soruşturmasında tutuklanmıştı: Kritik ismin fotoğrafı ortaya çıktı

TÜRKİYE'nin konuştuğu Thodex soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Edevaldo Haxhiu (36) isimli kişi, kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu firari Faruk Fatih Özer’e yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle Arnavutluk’ta tutuklandı. O zanlının fotoğrafı çıktı.

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Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturma kapsamında kırmızı bültenle aranan şirketin kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle Arnavutluk vatandaşı Edevaldo Haxhiu'nun (36) fotoğraflarına Sabah ulaştı.

Soruşturma dosyasına giren iddialara göre; Arnavutluk Futbol Federasyonu Başkanı A.D.'nın yeğeni olan Edevaldo Haxihu, firari Özer'i Tiran'da havalimanından alarak otele getiren ve yerleştiren şüpheli A.C.'nin patronuydu. A.C. ifadesi alındıktan sonra bırakıldı.

Özer'i otelden 2 gün sonra kaçıran ve soruşturmada baş şüpheli olan Haxihu ise Tiran polisi tarafından bugün 00:30'da yakalandı ve tutuklandı. Türkiye'ye sık sık giriş çıkış yaptığı tespit edilen Haxihu, firari Özer'i kaçırdığı otele girerken kayıtlara takılmıştı.

Öte yandan, Arnavutluk polisinden alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile Arnavutluk vatandaşı Edevaldo Haxhiu, Tirana polisi tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Tutuklanan Edevaldo Haxhiu

Şüpheli A.C.

Ancak polisin elinde, Arnavutluk vatandaşı E.H.'nin "Fatih Özer'in Arnavutluk'a gelmesine yardım eden kişi" olduğuna dair çok sayıda delil bulunduğu öğrenildi.

Fatih Özer'i havalimanından otele getiren şüpheli A.C.