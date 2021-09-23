Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararındayken dolar yükselişte

Merkez Bankası'nın Eylül ayı toplantısı sonrasında açıklayacağı faiz kararı merakla beklenirken dolar da 8,67'yi aştı. Faiz, 5 aydır 19'da sabit tutuluyor.Abone ol
Bugün saat 14.00'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştireceği toplantı merak ediliyor. TCMB'nin faiz kararını açıklayacağı Eylül ayı PPK toplantısı öncesinde dolarda da yükseliş sürüyor.
Dolar, sabah saatlerinden bu yana 8,67 seviyelerinde seyrediyor.
Merkez Bankası Nisan ayından beri yeni bir karar almayarak faizi 19'da sabit tutuyordu.