ÖSYM duyurdu! 2021-YKS birinci ek yerleştirme tercih işlemleri bugün sona eriyor
2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerinde bugün son gün... İşte ÖSYM'den yapılan açıklamaAbone ol
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi.
Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemleri bugün saat 23.59'da sona eriyor. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.