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ÖSYM duyurdu! 2021-YKS birinci ek yerleştirme tercih işlemleri bugün sona eriyor

ÖSYM duyurdu! 2021-YKS birinci ek yerleştirme tercih işlemleri bugün sona eriyor

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerinde bugün son gün... İşte ÖSYM'den yapılan açıklama

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) birinci ek yerleştirme için tercih işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS birinci ek yerleştirme için tercih işlemleri bugün saat 23.59'da sona eriyor. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

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