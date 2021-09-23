Apple çalışanlarına ikramiye ödemesi yapacak

Dünyanın en büyük telefon üreticilerinden olan Apple çalışanlarına 1000 dolara varan ikramiye ödemesi yapma kararı al

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ABD'li cep telefonu üreticilerinden biri olan Apple, mağazada çalışan ekibine gelecek ay 1000 dolara varan tek seferlik ikramiye ödeme kararı aldı.

Şirketin açıklamasına göre Apple 31 Mart'tan önce işe alınanlara 1000 dolar, sonrasında işe alınanlara ise 500 dolar tek seferlik ikramiye ödemesi yapacak.

Açıklamaya göre tatil dönemi için işe yeni alınacak çalışanlara da 200 dolarlık ödeme sağlanacak. Şirketin açıklamasına ilişkin haber konuya yakın kaynaklara dayandırıldı.