Kemal Kılıçdaroğlu Biden ile görüşmek için ABD yolunda! Biden seçim öncesi söz vermişti!

CHP'nin ABD'ye ziyaret için planlamalara başladığı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme hazırlıklarında olduğu CHP'ye yakın gazeteci tarafından açıklandı.

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Başkan seçilmeden önce "Türkiye'de muhalefeti açıkça desteklemeliyiz" diyen Joe Biden'ı, Türkiye'den ilk tebrik eden ve Biden'a "Türkiye'deki demokrasi hareketlerini destekle" çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ABD başkanıyla önümüzdeki ay bir araya geleceği öne sürüldü. CHP tarafından Biden-Kılıçdaroğlu görüşmesinin takvimi üzerinde çalışıldığı iddia edildi.

ABD'deki başkanlık seçimleri öncesi New York Times'a röportaj veren ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'de muhalefeti destekleyerek AK Parti iktidarını değiştireceğini ve en son yapabileceği şeyin Erdoğan'a 'taviz vermek' olacağını söylemişti.

Kılıçdaroğlu: Biden bizi desteklesin

Biden'ın seçimleri kazanmasının ardından Türkiye'den ABD Başkanını ilk tebrik eden isim olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir söyleşide şunları söylemişti

“ABD'nin yeni başkanından Türkiye'ye dair atmasını istediğiniz ilk adım ne olurdu?” sorusuna“Türkiye'deki demokrasi hareketlerini desteklemesini isteriz” cevabını vermişti.

Ekim ayında görüşecekler

Kılıçdaroğlu'nun, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek istediği iddia edildi. Halk TV sunucusu Özlem Gürses, YouTube kanalında yaptığı yayında, Kılıçdaroğlu'nun ekim ayında ABD'ye gideceğini, Biden ile görüşmesinin söz konusu olduğunu ve bu buluşmanın takvimi üzerinde çalışıldığını aktardı.