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Bayburt'ta video izleyip bu işe başladı! Şimdi bırakamıyor: Gören şaştı kaldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bayburt'ta video izleyip bu işe başladı! Şimdi bırakamıyor: Gören şaştı kaldı

BAYBURT'ta yaşayan resim öğretmeni Zeynel Abidin Öztürk, kendine ait atölyesinde yumurtaları oyup, şekiller vererek yumurta üzerlerine resimler çiziyor.

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7-8 aydır yumurta oyma sanatıyla uğraşan Öztürk, internette gördüğü videolardan etkilendiğini söyleyerek, "İzlediğim videolardan sonra yumurta oyma sanatına merak salmaya başladım. Ben bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye düşündüm ve denemeye ilkel bir dremel makinesiyle başladım" şeklinde konuştu.

Yumurta oymanın kolay bir iş olmadığına değinen Öztürk, birçok kez yumurtaları kırdığını dile getirdi. Deneyerek daha iyi sonuçlar aldığını gören Öztürk, "Yumurta kolay kırılabilen bir yapıda olduğu için çoğu kez kırıldı, defalarca kez denedim, deneye deneye bu işin yapılabilecek olduğunu gördükten sonra yumurta toplamaya başladım. Dişçilerin kullandığı bir oyma makinesi olan carving makinesi aldım ve onla yumurta oymaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.


Ünlü ressamların çizimlerini yumurtaya çiziyor
Oyma işiyle uğraşırken aynı zamanda yumurta boyamaya karar veren Öztürk, yumurtaların üzerlerine Vincent Van Gogh, Pablo Picasso, Salvador Dali gibi dünyaca ünlü ressamların portrelerini ve resimlerini çizerek, yumurtalara farklı bir renk katıyor. Yaptığı işten keyif aldığını dile getiren Öztürk, "bir merak uğruna bu işe giriştim daha sonrasında ise keyif aldığımı fark ettim ve hobi olarak yapmaya devam ediyorum" dedi.

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