F-16'da bile bu özellik bulunmuyor! İşte Milli Muharip Uçak!

Türkiye'nin hava sahasını tam emniyetli şekilde koruyacak olan Milli Muharip Uçak, TEKNOFEST 2021'de sergilendi. Büyük ilgi gören Milli Muharip Uçağı, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil anlattı.

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Hürriyet'e açıklamalarda bulunan Kotil "Ülkenin bekası için yapılan bir uçak. Radara yakalanmamak için tüm mühimmat gövdesinde saklı bulunuyor. Bir de Supercruise özelliği sayesinde süpersonik uçuş yapabiliyor. F-16’larda bu özellik bulunmuyor; doğal olarak F-16’lardan çok daha ileri bir teknolojiye sahibiz" dedi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük festivali olan TEKNOFEST 2021 ikinci gününde de yoğun ilgi görüyor. Etkinliğin göze çarpan unsurlarından birisi de Milli Muharip Uçak oldu. Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında olan, radara yakalanmayan teknolojiye sahip olacak 5. nesil savaş uçağı olan Milli Muharip Uçak 2023'te hangardan çıkıp 2025 yılında göklerde olacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçağa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 40 bin feete yükselebilme yeteneğiyle Türkiye hava sahasına kimseyi sokmayacak olan Milli Muharip Uçak için Kotil "Bu uçaklar hava sahamızın emniyetidir" açıklamasını yaptı.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil'in açıklamaları şöyle:

TEKNOFEST 2021 büyük bir hızla başladı. Çok yoğun bir talep var. Savunma Sanayii alanında, ileri yüksek teknoloji alanında pek çok ürün burada sergileniyor. TUSAŞ’ın da HÜRJET’i, 2023’de hizmete girecek olan milli muharip uçağımız burada sergileniyor. Milli muharip uçakla ilgili neler söylemek istersiniz?

Ülkenin bekası için yapılan bir uçak; 5. Nesil savaş uçağı… 5. Nesil savaş uçağı ne demek? Uçağın radar tarafından görülememesi demek. Radara yakalanmamak için tüm mühimmat gövdesinde saklı bulunuyor. Bir de Supercruise özelliği sayesinde süpersonik uçuş yapabiliyor. F-16’larda bu özellik bulunmuyor; doğal olarak F-16’lardan çok daha ileri bir teknolojiye sahibiz. Bu şu demek oluyor, bu uçak çok uzun süre süpersonik uçuş yapabiliyor ve uzak menzilden hedefini vurabiliyor. 5. Nesilin tanımı bu. Üzerinde birçok bilgisayar var ve tek pilot tarafından yönlendiriliyor.

Uçağın menzili, irtifası nedir; bu konuda da teknik bilgiler alabilir miyiz?

Böyle projelerin ayrıntılı teknik bilgileri elbette paylaşılmıyor ama yüzlerce metreden hedefini imha etme becerisine sahip olduğunu söyleyebilirim. Bu uçaklar 40 bin feet’te uçacak. Bu şu demek oluyor Türkiye’nin hava sahasına kimse sokmayacak, hava ve kara hedeflerini imha edecek. Bu uçaklar hava sahamızın emniyetidir.