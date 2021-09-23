Cihat Yaycı'dan Yunanistan'a çok sert tepki! ABD ile kabadayılık yapıyor

Mavi Vatan’ın mimarlarından Cihat Yaycı, Yunanistan'ın Ege'de Navtex yayınlamasını ve Türk balıkçılarını avlamasına ilişkin iddialara sert yanıt verdi. Yaycı, "ABD ile kabadayılık yapıyor" dedi.

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Yunanistan’ın ABD’den Ege’deki adalarda üs kurma ve askeri faaliyetlerini arttırma girişimi, Türk karasularının içinde Navtex yayınlaması ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Türk balıkçıları Yunan karasularında avlanmasına ilişkin verdiği talimatlarla Yunanistan-Türkiye hattı yeniden alevlenmişti. Mavi Vatan’ın mimarlarından Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye -Yunanistan hattındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

"Yunanistan ABD'yi arkasına alarak kabadayılık peşinde''

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Yunanistan’ın Ege’de ABD’nin askeri gücünü arkasına alarak kabadayılık yapma derdinde olduğunu söyledi. Yunanistan’da ABD’nin üst kuracağı ve askeri faaliyetlerini arttıracağına yönelik ilk haberlerin ABD’de yayın yapan Yunan gazetesi National Herald’da çıktığına dikkat çeken Yaycı, “Bu gazetedeki ilk haber Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD’den Yunanistan’da askeri faaliyetlerini ve tesislerini arttırmasını talep ediyor, şeklindeydi. ABD bunu değerlendireceğiz, diye cevap verdi. Ancak aynı gazete bir zaman sonra ABD, Yunanistan’da askeri faaliyetlerini ve tesislerini arttırmak istiyor, diye haber yaptı. ABD’den ses çıkmadı. Miçotakis ABD’ye gittiği zaman bu talebi yineledi. Buradan anlaşılacağı gibi bu Yunanistan’ın ABD’den talebidir, Yunanistan ortalığı karıştırma derdinde. Sömürge bir devlet, gel benim adalarımda üs kur diyor. Başkalarını arkasına alarak herkese kabadayılık yapmaya çalışıyor” dedi.

Türkiye net ve açık bir dille ifade etmeli

Yaycı, Yunanistan’ın arkasına güç alarak askerden arındırılmış olması gereken adaları baka devletlere açarak uluslararası hukuka aykırı şekilde kendisini meşrulaştırmak istediğini belirten Yaycı, "Türkiye gayri askeri statüdeki adaların ihlal edilmez olduğunu ve ihlal edilmesi durumunda gerekli tedbirlerin alınacağını net ve açık bir dille ifade etmeli" diye konuştu.

"Yunanistan AB'nin maşası''

Yaycı, Yunanistan’ın silahlanma yarışında ciddi bir askeri güç olan ABD’den destek almaya çalıştığını söyledi. Buna karşın Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı’nın tepkisinin yeterli olmadığını belirten Yaycı, “Özellikle Türk Dışişleri Bakanlığının ve devletin üst makamlarının bunun kabul edilemez olduğunu açıkça söylemesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler, Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi, NATO ve AB karşısında görüşlerini ortaya koyması lazım” dedi.

AB’nin askeri bir güç olmadığına dikkat çeken Yaycı, “Yunanistan tarih boyunca askeri güç olan ABD’yi, İngiltere’yi, Rusya’yı yanına almaya çalıştı. Bu tarihi birliktelik halen devam ediyor. Bu birliktelik Yunanistan’ı sevmekten değil Türkiye’yi sevmemekten kaynaklanıyor. Türkleri engellemek için Yunanistan’ı bir enstrüman olarak kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.