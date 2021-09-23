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İlker Başbuğ iddialarına tepki: Şapkadan tavşan çıkarmak gibi!

İlker Başbuğ iddialarına tepki: Şapkadan tavşan çıkarmak gibi!

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle 'hakaret' suçundan 4 yıla kadar hapsi istenen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un avukatı İlkay Sezer, “Suçlamalar, şapkadan tavşan çıkarmak gibi!” dedi.

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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’u soruşturma konusu olan sözlerinin 'somut olarak bir olayı ortaya koyup onun incelenmesi istediğini'ifade eden Sezer, “İnceleme sonucunda da mutlaka bir sonuca ulaşılabileceğini de söylemiyor. Bütün bu değerlendirmeler sonucunda insana şunu söylemek kalıyor: Bu sözlerden suç çıkarmak, biraz da şapkadan tavşan çıkarmaya benziyor” diye konuştu.

Başbuğ’un katıldığı bir televizyon programındaki, “…FETÖ'nün siyasi ayağı var mıdır? Vardır. Yok dersek bu bir gerçeği inkâr olur. Askeriyeye, polise, yargıya, üniversitelere sızmış bir örgütün siyasi partilere sızmadığını düşünmek akla ziyandır. Her partide olabilir. Ha bu kimlerdir? Bu konuda ben karar verici veya yorum yapıcı olamam. Bunu yargının çıkartması lazım. Siyasi iradenin ağırlığını koyması lazım… Bu somut olayı incelesinler somut, üzerine gitsinler. Siyasi ayakla ilgili olarak bir sonuca da ulaşabilirler, ulaşamaya da bilirler” sözleri soruşturma konusu oldu.
Sözcü’den Aytunç Erkin’e konuşan Başbuğ’un avukatı Sezer, Başbuğ’un “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” etmekle suçlandığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan birinci iddianameye ilişkin şunları kaydetti:

“Davanın açılma nedeni; Güç Odaklarının Mücadelesi kitabının (1961-1980) tanıtımı için verilen bir gazete röportajı. Söyleşide kullanılan manşetlerden birisi şöyleydi: ‘Eğer Menderes erken seçim kararı alsaydı, 27 Mayıs darbesi olmazdı.’ Bu tarihi bir olaya ilişkin bir tespittir, değerlendirmedir. Ayrıca bu değerlendirme kitabın tanıtımı röportajında yapılıyor. Yani öyle hiçbir şey yokken pat diye tek başına söylenmiş bir söz değil.

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