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Beşiktaş ile Altay 18 sezon sonra karşı karşıya gelecek! 82 kez rakip oldular

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Beşiktaş ile Altay 18 sezon sonra karşı karşıya gelecek! 82 kez rakip oldular

Süper Lig'in 7. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Beşiktaş ile Altay, 18 sezon sonra ligde rakip olacak.İki takım Süper Lig'de son olarak 2002-2003 sezonunda karşı karşıya geldi.

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Beşiktaş ile Altay ligde 82 kez karşılaştı. İstanbul'un siyah-beyazlı takımı, rakibine 42 kez üstünlük sağlarken, Altay da 15 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar arasındaki 25 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Altay'a 115 gol atan Beşiktaş, rakibinin 41 golüne engel olamadı.

 İzmir'deki maçlarda da Beşiktaş üstün

İki takım İzmir'de 41 kez karşılaşırken bu müsabakaların 15'ini Beşiktaş kazandı.

Altay evinde rakibine 11 defa üstünlük kurdu, İzmir'deki lig maçlarının 15'i beraberlikle tamamlandı.

Beşiktaş deplasmanda 49 gol atarken, Altay 38 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş'ın gollü galibiyetleri

Beşiktaş rakibine iki defa gollü üstünlükler kurdu.

1994-1995 sezonunda Altay'ı deplasmanda 8-2 yenen Beşiktaş, 1962-1963'te ise rakibine 6-2 üstünlük sağladı.

Bu arada 2008-2009 sezonunda Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Mustafa Denizli, bir başka siyah-beyazlı takım olan Altay'ın başında eski takımına karşı galibiyet kovalayacak.

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