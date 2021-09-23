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İstanbul Sarıyer'de virajı alamayan İETT otobüsü iki otomobile çarptı

İstanbul Sarıyer'de virajı alamayan İETT otobüsü iki otomobile çarptı

İstanbul Sarıyer'de yağış sonrası kayganlaşan yolda virajı alamayan İETT otobüsü, iki araca çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralanırken, yolcular yaya olarak yoluna devam etti.

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Olay, saat 09.00 sıralarında Sarıyer Bahçeköy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde giden 34 JN 9921 plakalı İETT otobüsü, yağış sonrası kayganlaşan yolda virajı alamayıp karşı taraftan gelen 34 PE 3224 plakalı araca çarpıp ardından 34 EAE 551 plakalı otomobile çarparak sürükledi. Otobüs içinde bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

Kaza sonrası otobüsün içindeki yolcular durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada yaralanan araç sürücüleri hastaneye kaldırıldı. Yolcular ise yaya olarak yoluna devam ederken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kullanılmayan hale gelen araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

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